CG Cabinet: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, धान खरीदी की नीति व तिथि और राज्योत्सव पर चर्चा

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 10 अक्टूबर को होगी। मंत्रालय में सुबह 11.30 बजे से होने वाली बैठक में धान खरीदी की नीति को मंजूरी दी जा सकती है। नीति की मंजूरी मिलने के साथ ही धान खरीदी की तिथि भी सामने आ जाएगी।