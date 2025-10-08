Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Cabinet: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, धान खरीदी की नीति व तिथि और राज्योत्सव पर चर्चा

CG Cabinet: राज्योत्सव को ध्यान में रखकर भी कई नई योजनाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 नवम्बर को इन नई योजना की घोषणा या फिर शुभारंभ कर सकते हैं।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 08, 2025

CG Cabinet: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, धान खरीदी की नीति व तिथि और राज्योत्सव पर चर्चा

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Photo Patrika)

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 10 अक्टूबर को होगी। मंत्रालय में सुबह 11.30 बजे से होने वाली बैठक में धान खरीदी की नीति को मंजूरी दी जा सकती है। नीति की मंजूरी मिलने के साथ ही धान खरीदी की तिथि भी सामने आ जाएगी।

इसके साथ ही सरकार किस मूल्य पर धान की खरीदी करेगी, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। चर्चा है कि इस बार भी धान की खरीदी 15 नवम्बर से शुरू हो सकती है।

इसके अलावा बैठक में राज्योत्सव को ध्यान में रखकर भी कई नई योजनाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 1 नवम्बर को इन नई योजना की घोषणा या फिर शुभारंभ कर सकते हैं।

Updated on:

08 Oct 2025 01:37 pm

Published on:

08 Oct 2025 01:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cabinet: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, धान खरीदी की नीति व तिथि और राज्योत्सव पर चर्चा

बड़ी खबरें

रायपुर

छत्तीसगढ़

