Pm Surya Ghar: पीएम सूर्यघर योजना के लिए शिविर, 293 जगहों पर लगाए जायेंगे स्टाल

Pm Surya Ghar: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक विस्तार के लिए पूरे प्रदेशभर में शिविर लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में 8 अगस्त को रायपुर के डंगनिया स्थित पॉवर कंपनी मुख्यालय शिविर लगेगा। शिविर में रूफ टॉफ सोलर पॉवर प्लांट लगाने वाले वेंडर स्टाल लगाएंगे। साथ ही सोलर प्लांट लगाने के लिए त्वरित ऋण सुविधा देने के लिए बैंक के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
इसमें पॉवर कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ आम उपभोक्ता अपनी पंजीयन करा सकेंगे। स्पॉट पर ही सभी औपचारिकताएं पूरी करके आवेदन संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिविर को 8 से 31 अगस्त आयोजित किया जाएगा। इस दिशा में प्रबंधन ने आदेश जारी करते हुए रायपुर क्षेत्रांतर्गत लगभग 1500 नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने घरों के छत में रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के निर्देश दिए।
रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक संदीप वर्मा ने बताया कि रायपुर जिले में 40, धमतरी में 24, महासमुंद में 109, गरियाबंद में 92 और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 28 शिविर लगाए जाएंगे। कुल 293 शिविरों का आयोजन युद्धस्तर पर किया जायेगा। उन्होंने जनता से ऑन स्पॉट पंजीयन कराने की अपील की है।