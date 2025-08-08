Pm Surya Ghar: पीएम सूर्यघर योजना के लिए शिविर, 293 जगहों पर लगाए जायेंगे स्टाल

इसमें पॉवर कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ आम उपभोक्ता अपनी पंजीयन करा सकेंगे। स्पॉट पर ही सभी औपचारिकताएं पूरी करके आवेदन संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिविर को 8 से 31 अगस्त आयोजित किया जाएगा। इस दिशा में प्रबंधन ने आदेश जारी करते हुए रायपुर क्षेत्रांतर्गत लगभग 1500 नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने घरों के छत में रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के निर्देश दिए।