Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल, CM साय ने जताया शोक, बोले- यह घटना अत्यंत हृदयविदारक…

Delhi Red Fort Blast: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा की, दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ, और यह घटना अत्यंत हृदयविदारक है।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 11, 2025

लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल(photo-patrika)

लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल(photo-patrika)

Delhi Red Fort Blast: राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा की, दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ, और यह घटना अत्यंत हृदयविदारक है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियां स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। साय ने कहा कि इस कठिन घड़ी में उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

Delhi Red Fort Blast: जानें कैसे हुआ हादसा

देश को एक बार फिर आतंकियों की काली नजर लगती दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। धमाका शाम 6.52 बजे सुभाष मार्ग चौराहे की लाल बत्ती पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से में हुआ।

धमाके को अधिकारिक तौर पर फिलहाल आतंकी घटना घोषित नहीं किया गया है लेकिन इसे आतंकी घटना जैसी मानकर एनआइए सहित जांच एजेंसियां हर एंगल से तहकीकात कर कर रही हैं।

8 की मौत, 25 घायल

हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों व पुलिस के अनुसार धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के हुआ।

धमाका इतना तेज था कि दूर तक आवाज सुनाई दी और आसपास की दुकानों और मैट्रो स्टेशन के अंदर भी शीशे टूट गए। जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ उसका गेट 100 मीटर दूर जाकर गिरा। सड़क पर चल रही कुछ गाड़ियों में भी आग लग गई।

NIA सहित एजेंसियां जांच में जुटीं

विस्फोट में आसपास मौजूद लोगों के चिथड़े उड़ गए। अनेक लोग घायल होकर गिरे और सड़क लहूलुहान हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर लोगों के अंग बिखरे हुए पड़े थे। मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य लोगों ने सड़क पर पड़े लोगों को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद आठ फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने मौके पर पहुंच आग बुझाई।

अस्पताल पहुंचे आठ शव: एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया, 15 लोगों को अस्पताल लाया गया है। उनमें से आठ की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तीन गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर है।

सीआईएसएफ का पूरे देश में अलर्ट

दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने पूरे देश में हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो, विरासत स्थल, सरकारी भवन और इसके सुरक्षा घेरे में आने वाले अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हाई अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा बढ़ा दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 08:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल, CM साय ने जताया शोक, बोले- यह घटना अत्यंत हृदयविदारक…

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी

बारां

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी… सभी जिलों में तेजी से गिरा पारा, अगले तीनों के लिए अलर्ट

CG Weather News, CG Cold Wave
रायपुर

CG News: दो बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत, भड़के लोगों ने किया चक्काजाम

accident two child death
रायपुर

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अध्यक्ष अ​मित बघेल की तलाश तेज, पुलिस ने आधी रात कई इलाकों दी दबिश

amit baghel, CG News
रायपुर

कभी भी जारी हो सकती है IPS अफसरों की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी लिस्ट! तैयार हो रही सूची

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
रायपुर

CG Vyapam: परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलने पर गेट से कूदी युवती, मची खलबली

CG Vyapam exam
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.