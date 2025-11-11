लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल, CM साय ने जताया शोक, बोले- यह घटना अत्यंत हृदयविदारक…

लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल(photo-patrika)
Delhi Red Fort Blast: राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा की, दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ, और यह घटना अत्यंत हृदयविदारक है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियां स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। साय ने कहा कि इस कठिन घड़ी में उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।
देश को एक बार फिर आतंकियों की काली नजर लगती दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। धमाका शाम 6.52 बजे सुभाष मार्ग चौराहे की लाल बत्ती पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से में हुआ।
धमाके को अधिकारिक तौर पर फिलहाल आतंकी घटना घोषित नहीं किया गया है लेकिन इसे आतंकी घटना जैसी मानकर एनआइए सहित जांच एजेंसियां हर एंगल से तहकीकात कर कर रही हैं।
हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों व पुलिस के अनुसार धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के हुआ।
धमाका इतना तेज था कि दूर तक आवाज सुनाई दी और आसपास की दुकानों और मैट्रो स्टेशन के अंदर भी शीशे टूट गए। जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ उसका गेट 100 मीटर दूर जाकर गिरा। सड़क पर चल रही कुछ गाड़ियों में भी आग लग गई।
विस्फोट में आसपास मौजूद लोगों के चिथड़े उड़ गए। अनेक लोग घायल होकर गिरे और सड़क लहूलुहान हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर लोगों के अंग बिखरे हुए पड़े थे। मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य लोगों ने सड़क पर पड़े लोगों को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद आठ फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने मौके पर पहुंच आग बुझाई।
अस्पताल पहुंचे आठ शव: एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया, 15 लोगों को अस्पताल लाया गया है। उनमें से आठ की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तीन गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर है।
दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने पूरे देश में हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो, विरासत स्थल, सरकारी भवन और इसके सुरक्षा घेरे में आने वाले अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हाई अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा बढ़ा दी है।
