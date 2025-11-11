लाल किले के पास कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! 8 की मौत, 25 घायल, CM साय ने जताया शोक, बोले- यह घटना अत्यंत हृदयविदारक…

Delhi Red Fort Blast: राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा की, दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ, और यह घटना अत्यंत हृदयविदारक है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।