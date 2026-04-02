सावधान! रायपुर-दुर्ग समेत कई जिलों आंधी-तूफान और बिजली गिरने का खतरा, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी…

मौसम में आए इस अचानक बदलाव का सीधा असर खेती-किसानी पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तेज आंधी और बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलें गिर सकती हैं, जिससे उत्पादन को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक इंतजाम करें। साथ ही मवेशियों को खुले स्थानों से हटाकर सुरक्षित जगह पर रखें, ताकि किसी तरह की जनहानि या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।