CG Accident: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदली, हैदराबाद में रायपुर के युवक की हुई मौत

CG News: हैदराबाद में हुए एक सड़क हादसे में रायपुर के युवक की मौत हो गई। रक्षाबंधन के दिन हुए हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। जानकारी के मुताबिक अवंति विहार निवासी रूपक त्रिपाठी हैदराबाद में नौकरी करते थे। शनिवार सुबह करीब 5 बजे उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई।