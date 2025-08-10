CG Accident: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदली, हैदराबाद में रायपुर के युवक की हुई मौत

CG News: हैदराबाद में हुए एक सड़क हादसे में रायपुर के युवक की मौत हो गई। रक्षाबंधन के दिन हुए हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। जानकारी के मुताबिक अवंति विहार निवासी रूपक त्रिपाठी हैदराबाद में नौकरी करते थे। शनिवार सुबह करीब 5 बजे उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई।
इससे उन्हें गंभीर चोट आई। उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शाम को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों को इसकी सूचना मिली, तो वे हैदराबाद पहुंचे। मृतक का अंतिम संस्कार रायपुर में किया जाएगा। रूपक ज्योतिष पंडित प्रियाशरण के बड़े बेटे थे।
CG News: रूपक की इस साल शादी की तैयारी थी। बताया जाता है कि उसके लिए लड़की वालों से बातचीत चल रही थी। घटना से पूरा परिवार टूट गया है। रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गई है।