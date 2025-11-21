Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी, इस तारीख से शुरू होंगी परीक्षाएं, जानें पूरा शेड्यूल

CG Board Exam Time Table 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की समय-सारणी जारी कर दी है।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 21, 2025

10वीं और 12वीं बोर्ड टाइम टेबल जारी (photo source- Patrika)

10वीं और 12वीं बोर्ड टाइम टेबल जारी (photo source- Patrika)

CG Board Exam Time Table 2026: बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) ने नए साल से पहले 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम (CG Board Time Table) का पूरा टाइमटेबल जारी कर दिया है। बोर्ड सेक्रेटरी पुष्पा साहू ने बताया कि इस साल एग्जाम फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होंगे।

CG Board Exam Time Table 2026: जानें एग्जाम का पूरा शेड्यूल

12वीं बोर्ड परीक्षा

शुरुआत: 20 फरवरी 2026

समाप्ति: 18 मार्च 2026

10वीं बोर्ड परीक्षा

शुरुआत: 21 फरवरी 2026

समाप्ति: 13 मार्च 2026

6 लाख छात्र-छात्राएँ होंगे शामिल (Chhattisgarh School Board Exams)

CGBSE Board Time Table 2026: बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि होली पर कोई एग्जाम नहीं है। इस साल, लगभग 600,000 स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम देंगे। टाइम टेबल (CG 10th Exam Schedule 2026) जारी होने के बाद, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने अपनी तैयारी तेज़ कर दी है। बोर्ड का कहना है कि एग्जाम शांति से और आसानी से कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं।

Updated on:

21 Nov 2025 06:56 pm

Published on:

21 Nov 2025 06:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी, इस तारीख से शुरू होंगी परीक्षाएं, जानें पूरा शेड्यूल

