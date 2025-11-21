10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी, इस तारीख से शुरू होंगी परीक्षाएं, जानें पूरा शेड्यूल

CGBSE Board Time Table 2026: बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि होली पर कोई एग्जाम नहीं है। इस साल, लगभग 600,000 स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम देंगे। टाइम टेबल (CG 10th Exam Schedule 2026) जारी होने के बाद, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने अपनी तैयारी तेज़ कर दी है। बोर्ड का कहना है कि एग्जाम शांति से और आसानी से कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं।