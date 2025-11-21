10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी, इस तारीख से शुरू होंगी परीक्षाएं, जानें पूरा शेड्यूल

10वीं और 12वीं बोर्ड टाइम टेबल जारी (photo source- Patrika)
CG Board Exam Time Table 2026: बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बता दें छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) ने नए साल से पहले 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम (CG Board Time Table) का पूरा टाइमटेबल जारी कर दिया है। बोर्ड सेक्रेटरी पुष्पा साहू ने बताया कि इस साल एग्जाम फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होंगे।
12वीं बोर्ड परीक्षा
शुरुआत: 20 फरवरी 2026
समाप्ति: 18 मार्च 2026
10वीं बोर्ड परीक्षा
शुरुआत: 21 फरवरी 2026
समाप्ति: 13 मार्च 2026
CGBSE Board Time Table 2026: बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि होली पर कोई एग्जाम नहीं है। इस साल, लगभग 600,000 स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम देंगे। टाइम टेबल (CG 10th Exam Schedule 2026) जारी होने के बाद, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने अपनी तैयारी तेज़ कर दी है। बोर्ड का कहना है कि एग्जाम शांति से और आसानी से कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं।
