साय मंत्रिमंडल विस्तार: राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव ने ली मंत्री पद की शपथ, 14 मंत्रियों वाला पहला कैबिनेट बना

ये नाम उन अनुभवी BJP विधायकों के लिए एक बड़ा झटका हैं, जो पिछली सरकारों में मंत्री थे और वर्तमान में बिना किसी पद के हैं। इनमें पूर्व स्पीकर धरमलाल कौशिक, पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर और कई अन्य शामिल हैं। BJP ने स्पष्ट रूप से युवा पीढ़ी को मंत्रिमंडल में बढ़ावा दिया है, जबकि पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को निराश किया है।