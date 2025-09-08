CG Cabinet: नए मंत्रियों के साथ कैबिनेट की पहली बड़ी बैठक कल, धान खरीदी समेत इन अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

इसमें धान खरीदी की नीति पर चर्चा कर उस पर मुहर लग सकती है। दरअसल, हर बार सितम्बर में ही धान खरीदी की नीति जारी होती है। किसानों को इस नीति का इंतजार रहता है। बताया जाता है कि इस बार की नीति में कुछ जरूरी बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा बैठक में राज्योत्सव और रजत जयंती वर्ष की तैयारियों पर चर्चा होगी। इस बार राज्योत्सव को भव्य बनाने की तैयारी है। राज्योत्सव के उद्घाटन के साथ नए विधानसभा परिसर के लोकार्पण की भी तैयारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की तैयारी है।