CG Cabinet: नए मंत्रियों के साथ कैबिनेट की पहली बड़ी बैठक कल, धान खरीदी समेत इन अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 9 सितम्बर को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। दोपहर 3.30 बजे से होने वाली इस बैठक की सबसे खास बात यह है कि पहली बार 14 मंत्रियों के साथ यह बैठक होगी। यानी नवनियुक्त तीन मंत्री पहली बार कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे।
इसमें धान खरीदी की नीति पर चर्चा कर उस पर मुहर लग सकती है। दरअसल, हर बार सितम्बर में ही धान खरीदी की नीति जारी होती है। किसानों को इस नीति का इंतजार रहता है। बताया जाता है कि इस बार की नीति में कुछ जरूरी बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा बैठक में राज्योत्सव और रजत जयंती वर्ष की तैयारियों पर चर्चा होगी। इस बार राज्योत्सव को भव्य बनाने की तैयारी है। राज्योत्सव के उद्घाटन के साथ नए विधानसभा परिसर के लोकार्पण की भी तैयारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की तैयारी है।
बता दें कि पिछली कैबिनेट बैठक 19 अगस्त को हुई थी। तब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ था और सीमित मंत्रियों की उपस्थिति में केवल चुनिंदा प्रस्तावों पर चर्चा हो सकी थी। अब पूर्ण मंत्रिमंडल के गठन के बाद साय सरकार की यह पहली सामूहिक बैठक होने जा रही है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है।