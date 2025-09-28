CG Crime News: पेशी में आए बंदी के भाई पर जानलेवा हमला, हिस्ट्रीशीटर समेत 3 आरोपियों ने किया सरेंडर

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कोर्ट परिसर में एक बंदी के भाई पर जानलेवा हमला करने वाले हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं, फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की है। रोहित तांडी एक मामले में जेल में है। 24 सितंबर को उसकी कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान उसका भाई हरि तांडी उससे मिलने आया था।