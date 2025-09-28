Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Crime News: पेशी में आए बंदी के भाई पर जानलेवा हमला, हिस्ट्रीशीटर समेत 3 आरोपियों ने किया सरेंडर

CG Crime News: कोर्ट परिसर में एक बंदी के भाई पर जानलेवा हमला करने वाले हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं, फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 28, 2025

CG Crime News: पेशी में आए बंदी के भाई पर जानलेवा हमला, हिस्ट्रीशीटर समेत 3 आरोपियों ने किया सरेंडर(photo-patrika)

CG Crime News: पेशी में आए बंदी के भाई पर जानलेवा हमला, हिस्ट्रीशीटर समेत 3 आरोपियों ने किया सरेंडर(photo-patrika)

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कोर्ट परिसर में एक बंदी के भाई पर जानलेवा हमला करने वाले हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं, फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की है। रोहित तांडी एक मामले में जेल में है। 24 सितंबर को उसकी कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान उसका भाई हरि तांडी उससे मिलने आया था।

CG Crime News: तीनों आरोपियों ने किया सरेंडर

मुलाकात के बाद हरि घर जा रहा था। इसी दौरान कोर्ट के गेट पर हिस्ट्रीशीटर राहुल पाड़े, सन्नी पाड़े उर्फ रोहित और कार्तिक बोरले ने उन्हें रोक लिया। गाली-गलौज करते हुए उनकी जमकर पिटाई की। जान लेने के इरादे से चाकू से उसके गले में वार किया। हरि ने बचने के लिए हाथ आगे किया, जिससे चाकू उसकी कोहनी में लग गया।

इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद तीनों बदमाश भाग निकले। हरि की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद शनिवार को तीनों आरोपियों ने सिविल लाइन थाने में सरेंडर किया। पुलिस ने उसकी औपचारिक गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश किया।

भाजपा कार्यकर्ता को चाकू मारा, लिस्ट से मामला गायब

पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर राहुल के खिलाफ दर्ज मामलों की लिस्ट बनाई है, जिसमें मारपीट, गुंडागर्दी, धमकी आदि के कुल 6 मामले दर्ज होना बताया गया है। लेकिन 7 मामले का जिक्र ही नहीं है। करीब दो साल पहले पंडरी के एक भाजपा कार्यकर्ता पर चाकू से हमला किया था। इस मामले में राहुल और उसके भाई रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2025 11:16 am

Published on:

28 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime News: पेशी में आए बंदी के भाई पर जानलेवा हमला, हिस्ट्रीशीटर समेत 3 आरोपियों ने किया सरेंडर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: अब छत्तीसगढ़ में भी बीटेक की पढ़ाई हिंदी में, CSVTU ने किया लागू करने का ऐलान

बीटेक की पढ़ाई हिंदी में (Photo source- Patrika)
रायपुर

अब रायपुर में पुलिस व्यवस्था होगी सुपर ऑर्गेनाइज्ड, 1 नवंबर से लागू होगा भुवनेश्वर जैसा नया सिस्टम

पुलिस कमिश्नर सिस्टम (Photo source- Patrika)
रायपुर

गोदावरी इस्पात पर केस, गर्म लोहा गिरने से हुई थी 6 मजदूरों की मौत, मृतकों के परिजनों को 46-46 लाख का मुआवजा

गोदावरी इस्पात पर केस (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG Raid News: रायपुर-बिलासपुर में ED की छापेमारी, बिल्डरों की ब्लैकमनी और बेनामी निवेश के सबूत जब्त…

CG Raid News: रायपुर-बिलासपुर में ED की छापेमारी, बिल्डरों की ब्लैकमनी और बेनामी निवेश के सबूत जब्त...(photo-patrika)
रायपुर

राजधानी में नक्सली दंपती 2 महीने तक रहे बेखौफ, मकान मालिकों ने नहीं दी कोई जानकारी

Naxalite couple in Raipur (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.