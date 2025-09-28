CG Crime News: पेशी में आए बंदी के भाई पर जानलेवा हमला, हिस्ट्रीशीटर समेत 3 आरोपियों ने किया सरेंडर(photo-patrika)
CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कोर्ट परिसर में एक बंदी के भाई पर जानलेवा हमला करने वाले हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं, फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की है। रोहित तांडी एक मामले में जेल में है। 24 सितंबर को उसकी कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान उसका भाई हरि तांडी उससे मिलने आया था।
मुलाकात के बाद हरि घर जा रहा था। इसी दौरान कोर्ट के गेट पर हिस्ट्रीशीटर राहुल पाड़े, सन्नी पाड़े उर्फ रोहित और कार्तिक बोरले ने उन्हें रोक लिया। गाली-गलौज करते हुए उनकी जमकर पिटाई की। जान लेने के इरादे से चाकू से उसके गले में वार किया। हरि ने बचने के लिए हाथ आगे किया, जिससे चाकू उसकी कोहनी में लग गया।
इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद तीनों बदमाश भाग निकले। हरि की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद शनिवार को तीनों आरोपियों ने सिविल लाइन थाने में सरेंडर किया। पुलिस ने उसकी औपचारिक गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश किया।
पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर राहुल के खिलाफ दर्ज मामलों की लिस्ट बनाई है, जिसमें मारपीट, गुंडागर्दी, धमकी आदि के कुल 6 मामले दर्ज होना बताया गया है। लेकिन 7 मामले का जिक्र ही नहीं है। करीब दो साल पहले पंडरी के एक भाजपा कार्यकर्ता पर चाकू से हमला किया था। इस मामले में राहुल और उसके भाई रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
