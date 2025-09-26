बेखौफ हिस्ट्रीशीटर पर जेल में हमला! पूर्व युवा कांग्रेसी पर जेल में चाकू से वार, हमलावर अब भी फरार…

राहुल के खिलाफ पंडरी, देवेंद्र नगर इलाके में कई मामले हैं। चाकूबाजी और गुंडागर्दी की कई शिकायतें हैं। पंडरी में करीब दो साल पहले एक भाजपा कार्यकर्ता को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। जेल से छूटने के बाद आरोपियों के सहयोगियों ने बीच सड़क में केक काटकर और आतिशबाजी करके स्वागत किया था। इस मामले में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ लोधीपारा के झंडा चौक में आधी रात को जमकर मारपीट और तोड़फोड़ भी कर चुका है।