ED ने रायपुर-बिलासपुर में 4 ठिकानों पर की छापेमारी, बिल्डर और प्रॉपर्टी ट्रेडर्स शामिल…

रायपुर के रहेजा बिल्डर द्वारा पिछले 5 सालों में दर्जनों नए प्रोजेक्ट विभिन्न शहरों में शुरू करने और सुल्तानिया ग्रुप के मीनाक्षी सेल्स का कोयला, सीमेंट, छड़, स्टील और ट्रेडिंग का कारोबार है। उक्त सभी फर्म के संचालकों द्वारा पिछले 5 साल में कई गुना कारोबार बढ़ाने और लक्जरी फ्लैट और कमर्शियल कॉम्पलेक्स का प्रोजेक्ट शुरू करने पर की गई है। बता दें कि रहेजा ग्रुप संजय, हरीश, और दीपक अपने माता-पिता के साथ जवाहर नगर में रहते हैं। उक्त सभी लोगों से पूछताछ कर बयान लिया जा रहा है।