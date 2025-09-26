CG News: राइसमिल कारोबारी की की नदी में मिली लाश, आत्महत्या या हत्या, जांच में जुटी पुलिस

CG News: मोहन नगर थाना अंतर्गत राइसमिल कारोबारी की गुमशुदगी दर्ज हुई। दूसरे दिन शिवनाथ नदी में करीब 42 किलोमीटर दूर बमेतरा पड़पोड़ा में उसकी लाश नग्नावस्था में मिली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉटम के लिए भेजा। मोहन नगर टीआई केशव कोसले ने बताया कि बुधवार 12.30 बजे कादंबरी नगर निवासी राइसमिल संचालक अनिल बंसल (48 वर्ष) घर से निकला था।
जब रात तक घर नहीं पहुंचा, तब परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। दूसरे दिन शिवनाथ नदी बेमेतरा पड़पोड़ा में उसकी लाश मिली। पीएम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। नंदनी थाना प्रभारी परस ठाकुर ने बताया कि आधी रात को शिवनाथ नदी के किनारे लावारिश कार मिली। कार में मोबाइल था।
शाम 6.30 बजे पड़पोड़ा में नदी से लाश मिली। शिनाख्त अनिल बंसल के रुप में हुई। इधर कमांडेंट नागेन्द्र सिंह ने बताया कि रात को रेस्क्यू टीम अंधेरे के कारण नदी में नहीं उतरी। दूसरे दिन एसडीआरएफ की टीम खोजबीन शुरू की। घटना स्थल से करीब 42 किलो मीटर दूर पड़पोड़ा में उसकी नग्न अवस्था में लाश मिली। रेस्क्यू कर पुलिस को सौप दिया।