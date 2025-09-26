CG News: राइसमिल कारोबारी की की नदी में मिली लाश, आत्महत्या या हत्या, जांच में जुटी पुलिस

CG News: मोहन नगर थाना अंतर्गत राइसमिल कारोबारी की गुमशुदगी दर्ज हुई। दूसरे दिन शिवनाथ नदी में करीब 42 किलोमीटर दूर बमेतरा पड़पोड़ा में उसकी लाश नग्नावस्था में मिली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉटम के लिए भेजा। मोहन नगर टीआई केशव कोसले ने बताया कि बुधवार 12.30 बजे कादंबरी नगर निवासी राइसमिल संचालक अनिल बंसल (48 वर्ष) घर से निकला था।