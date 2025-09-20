Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायगढ़

कोयला-शराब घोटाले के बाद अब भिलाई में कस्टम मिलिंग पर ED की जांच, राइस मिलरों में हड़कंप…

CG Custom Milling: रायगढ़ जिले में कोयले और शराब घोटाले में ईडी की हुई कार्रवाई में रायगढ़ में पदस्थ अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के बाद अब भिलाई में कस्टम मिलिंग को लेकर ईडी ने जांच शुरू की है।

रायगढ़

Shradha Jaiswal

Sep 20, 2025

कोयला-शराब घोटाले के बाद अब भिलाई में कस्टम मिलिंग पर ED की जांच, राइस मिलरों में हड़कंप...(photo-patrika)

CG Custom Milling: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कोयले और शराब घोटाले में ईडी की हुई कार्रवाई में रायगढ़ में पदस्थ अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के बाद अब भिलाई में कस्टम मिलिंग को लेकर ईडी ने जांच शुरू की है। भिलाई में इससे जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों पर दो दिन पूर्व जांच किया गया है, जिसको लेकर जिले में भी राइसमिलर और मार्कफेड के अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

CG Custom Milling: भिलाई में कार्रवाई से जिले में मचा हड़कंप

कोयले में गब्बर टैक्स को लेकर ईडी की कार्रवाई के बाद से ही कस्टम मिलिंग को भी कार्रवाई का संदेह जताते हुए इससे जुड़े लोगों के बीच चर्चा का बाजार गर्म हो गया था। बीच में मामला शांत होने के बाद सभी निष्फिक्र हो गए थे, लेकिन दो दिन पूर्व भिलाई में कस्टम मिलिंग को लेकर एक राइसमिलर के कई ठिकानों में ईडी की टीम द्वारा जांच किए जाने के बाद जिले में मार्कफेड व कस्टम मिलिंग के कारोबार से जुड़े लोगों के बीच हड़कंप मची हुई है।

ये भी पढ़ें

कस्टम मिलिंग और शराब घोटाले में EOW की कार्रवाई, तीनों आरोपी रिमांड पर… 21 जुलाई तक पूछताछ जारी
रायपुर
शराब घोटाले में EOW की कार्रवाई, (photo-patrika)

मिलरों के बीच इस मामले को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इतना ही नहीं कुछ मिलर तो राजधानी में अपने घनिष्ट लोगों से संपर्क कर इस मामले में संभावित जांच को लेकर चर्चा करने लगे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में सिर्फ राजधानी व आस-पास क्षेत्र में इस कारोबार से जुड़े लोगों के यहां ही जांच हुई है।

बिल पास करने के नाम पर चढ़ावा

विदित हो कि कस्टम मिलिंग का पुराने दो वर्ष का बिल लंबित था, जिसके लिए प्रदर्शन के बाद भी मिलरों को राहत नहीं मिली थी, लेकिन बाद में एकाएक कुछ लोगों का बिल जारी कर दिया गया। इस दौरान यह बात सामने आ रही थी कि पुराने बिल के लिए चढ़ावा देने जिले में भी कलेक्शन किया गया है। हांलाकि यह बात प्रमाणित नहीं हुई।

मोबाइल में बात करने से कतरा रहे

भिलाई में हुई कार्रवाई के बाद जिले में मार्कफेड से जुड़े कुछ अधिकारी और कुछ मिलर मोबाइल पर बात करने से कतरा रहे हैं। मिलर व अधिकारियों के बीच भी आजकल ज्यादातर वाटसएप कॉल पर ही बात हो रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 03:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / कोयला-शराब घोटाले के बाद अब भिलाई में कस्टम मिलिंग पर ED की जांच, राइस मिलरों में हड़कंप…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.