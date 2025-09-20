कोयला-शराब घोटाले के बाद अब भिलाई में कस्टम मिलिंग पर ED की जांच, राइस मिलरों में हड़कंप…

कोयले में गब्बर टैक्स को लेकर ईडी की कार्रवाई के बाद से ही कस्टम मिलिंग को भी कार्रवाई का संदेह जताते हुए इससे जुड़े लोगों के बीच चर्चा का बाजार गर्म हो गया था। बीच में मामला शांत होने के बाद सभी निष्फिक्र हो गए थे, लेकिन दो दिन पूर्व भिलाई में कस्टम मिलिंग को लेकर एक राइसमिलर के कई ठिकानों में ईडी की टीम द्वारा जांच किए जाने के बाद जिले में मार्कफेड व कस्टम मिलिंग के कारोबार से जुड़े लोगों के बीच हड़कंप मची हुई है।