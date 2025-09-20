कोयला-शराब घोटाले के बाद अब भिलाई में कस्टम मिलिंग पर ED की जांच, राइस मिलरों में हड़कंप…

CG Custom Milling: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कोयले और शराब घोटाले में ईडी की हुई कार्रवाई में रायगढ़ में पदस्थ अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के बाद अब भिलाई में कस्टम मिलिंग को लेकर ईडी ने जांच शुरू की है। भिलाई में इससे जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों पर दो दिन पूर्व जांच किया गया है, जिसको लेकर जिले में भी राइसमिलर और मार्कफेड के अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
कोयले में गब्बर टैक्स को लेकर ईडी की कार्रवाई के बाद से ही कस्टम मिलिंग को भी कार्रवाई का संदेह जताते हुए इससे जुड़े लोगों के बीच चर्चा का बाजार गर्म हो गया था। बीच में मामला शांत होने के बाद सभी निष्फिक्र हो गए थे, लेकिन दो दिन पूर्व भिलाई में कस्टम मिलिंग को लेकर एक राइसमिलर के कई ठिकानों में ईडी की टीम द्वारा जांच किए जाने के बाद जिले में मार्कफेड व कस्टम मिलिंग के कारोबार से जुड़े लोगों के बीच हड़कंप मची हुई है।
मिलरों के बीच इस मामले को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इतना ही नहीं कुछ मिलर तो राजधानी में अपने घनिष्ट लोगों से संपर्क कर इस मामले में संभावित जांच को लेकर चर्चा करने लगे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में सिर्फ राजधानी व आस-पास क्षेत्र में इस कारोबार से जुड़े लोगों के यहां ही जांच हुई है।
विदित हो कि कस्टम मिलिंग का पुराने दो वर्ष का बिल लंबित था, जिसके लिए प्रदर्शन के बाद भी मिलरों को राहत नहीं मिली थी, लेकिन बाद में एकाएक कुछ लोगों का बिल जारी कर दिया गया। इस दौरान यह बात सामने आ रही थी कि पुराने बिल के लिए चढ़ावा देने जिले में भी कलेक्शन किया गया है। हांलाकि यह बात प्रमाणित नहीं हुई।
भिलाई में हुई कार्रवाई के बाद जिले में मार्कफेड से जुड़े कुछ अधिकारी और कुछ मिलर मोबाइल पर बात करने से कतरा रहे हैं। मिलर व अधिकारियों के बीच भी आजकल ज्यादातर वाटसएप कॉल पर ही बात हो रही है।