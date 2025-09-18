कस्टम मिलिंग स्कैम में ईडी का बड़ा एक्शन: भिलाई-तालपुरी समेत 10 जिलों में एक साथ छापेमारी, जल्द हो सकते हैं और बड़े खुलासे!

इस घोटाले की जड़ें साल 2020-21 से जुड़ी हैं। पहले मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए 40 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया जाता था। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। मिलर्स से 20 रुपये प्रति क्विंटल की कट मनी वसूली जाने लगी, जिन मिलर्स ने यह अवैध वसूली दी, उन्हें समय पर भुगतान किया गया। जबकि जिन मिलर्स ने पैसा देने से मना किया, उनके बिल रोक दिए गए। बता दें कि ईडी ने इस मामले में 3500 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया है, जिसमें 35 पेज की एक समरी भी शामिल है।