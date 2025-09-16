Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG Police Transfer: कई थानों के बदले गए TI, इधर निरीक्षक और उपनिरीक्षक समेत 30 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें List

Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एसपी मोहित गर्ग ने जिले के 11 टीआई और एक उपनिरीक्षक का तबादला आदेश जारी किया है।

राजनंदगांव

Khyati Parihar

Sep 16, 2025

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एसपी मोहित गर्ग ने जिले के 11 टीआई और एक उपनिरीक्षक का तबादला आदेश जारी किया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 15 सितंबर को जिले के 12 निरीक्षकों का अन्य जिलों में तबादला आदेश जारी किया था, जिसके बाद आज एसपी ने जिले के थानों में नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है।

देखें List

निरीक्षक और उपनिरीक्षक समेत 30 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर

वहीं दूसरी ओर राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय के बाद कुल 30 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तबादला लिस्ट में शामिल अधिकारियों में 25 निरीक्षक (इंस्पेक्टर), 3 उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर), 1 रक्षित निरीक्षक (रिजर्व इंस्पेक्टर), और 1 सहायक उप निरीक्षक (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) हैं। इन सभी को उनकी वर्तमान तैनाती से हटाकर नए स्थानों पर भेजा गया है।

देखें List

Published on:

16 Sept 2025 04:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Police Transfer: कई थानों के बदले गए TI, इधर निरीक्षक और उपनिरीक्षक समेत 30 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें List

