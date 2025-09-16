CG Police Transfer: कई थानों के बदले गए TI, इधर निरीक्षक और उपनिरीक्षक समेत 30 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें List

वहीं दूसरी ओर राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय के बाद कुल 30 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तबादला लिस्ट में शामिल अधिकारियों में 25 निरीक्षक (इंस्पेक्टर), 3 उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर), 1 रक्षित निरीक्षक (रिजर्व इंस्पेक्टर), और 1 सहायक उप निरीक्षक (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) हैं। इन सभी को उनकी वर्तमान तैनाती से हटाकर नए स्थानों पर भेजा गया है।