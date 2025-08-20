Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

IFS अफसरों की विदाई के साथ होगा बड़ा बदलाव, आधा दर्जन अफसरों को मिल सकती अहम जिम्मेदारी… वनमंत्री के पास भेजी गई फाइल

Transfer News: भारतीय वन सेवा 1988 बैच प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सुधीर अग्रवाल 31 अगस्त को विदाई के साथ ही विभागीय स्तर पर फेरबदल होगा।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 20, 2025

rts transfer
transfer- (image-source-patrika.com)

Transfer News: भारतीय वन सेवा 1988 बैच प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सुधीर अग्रवाल 31 अगस्त को विदाई के साथ ही विभागीय स्तर पर फेरबदल होगा। वन बल प्रमुख के बाद पीसीसीएफ (वन्य प्राणी) दूसरे नंबर का अहम पद माना जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद विभाग के वरिष्ठ आईएफएस अफसर को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसी तरह पीसीसीएफ (वर्किंग प्लान) के पद पर भी नई पदस्थापना की जाएगी।

सरकार वन मुख्यालय में नए सिरे से अफसरों के कामकाज में बदलाव पर विचार कर रही है। पीसीसीएफ स्तर के अफसर मौरिस नंदी और सुनील मिश्रा के अक्टूबर में सेवानिवृत्ति को देखते हुए वन मुख्यालय में नए सिरे से अफसरों के प्रभार बदले जा सकते हैं।

बताया जाता है कि फेरबदल को देखते हुए आधा दर्जन पीसीसीएफ और एपीसीएफ स्तर के अफसरों को अहम जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी चल रही है। इसकी फाइल तैयार करने के बाद वनमंत्री केदार कश्यप को भेजी गई है। उनकी स्वीकृति मिलते ही आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि वनबल प्रमुख के बाद पीसीसीएफ (वन्य प्राणी) का पद वन विभाग में दूसरे नंबर का माना जाता है। इस पद पर किसी जिम्मेदारी आईएफएस अफसर को पदस्थ किया जाएगा।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 10:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IFS अफसरों की विदाई के साथ होगा बड़ा बदलाव, आधा दर्जन अफसरों को मिल सकती अहम जिम्मेदारी… वनमंत्री के पास भेजी गई फाइल

