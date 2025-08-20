IFS अफसरों की विदाई के साथ होगा बड़ा बदलाव, आधा दर्जन अफसरों को मिल सकती अहम जिम्मेदारी… वनमंत्री के पास भेजी गई फाइल

बताया जाता है कि फेरबदल को देखते हुए आधा दर्जन पीसीसीएफ और एपीसीएफ स्तर के अफसरों को अहम जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी चल रही है। इसकी फाइल तैयार करने के बाद वनमंत्री केदार कश्यप को भेजी गई है। उनकी स्वीकृति मिलते ही आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि वनबल प्रमुख के बाद पीसीसीएफ (वन्य प्राणी) का पद वन विभाग में दूसरे नंबर का माना जाता है। इस पद पर किसी जिम्मेदारी आईएफएस अफसर को पदस्थ किया जाएगा।