CG Dhna Kharidi: धान खरीदी लिमिट बढ़ी.. लेकिन टोकन नहीं… किसानों का फूटा गुस्सा, राजपुर में NH जाम

किसानों ने बताया कि 12 जनवरी को तहसीलदार कावेरी मुखर्जी के साथ हुई चर्चा में खरीदी की लिमिट बढ़ने पर टोकन समस्या खत्म होने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद किसानों ने खरीदी केंद्र के पंजी में अपने नाम दर्ज कराए, लेकिन लिमिट बढ़ने के बावजूद पंजी में दर्ज किसानों के टोकन क्रमवार नहीं कट पाए। इसी बात से नाराज होकर किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया।