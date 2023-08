CG Election 2023: छत्तीसगढ़ में 'आप'की एंट्री। आज रायपुर का दौरा करेंगे केजरीवाल और मान....कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र

रायपुरPublished: Aug 19, 2023 10:31:12 am Submitted by: Khyati Parihar

Arvind Kejriwal or Bhagwant Mann will come to Raipur today: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 19 अगस्त को रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं।

CG Election 2023: छत्तीसगढ़ में 'आप'की एंट्री।

Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann visit Raipur today: रायपुर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 19 अगस्त को रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। वे एयरपोर्ट रोड रायपुर स्थित जैन मानस (Delhi CM Arvind Kejriwal) भवन में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे।