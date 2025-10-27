CG Film: जिस छत्तीसगढ़ी फिल्म को टॉकीजों ने ठुकराया.. पर्दे पर बना इतिहास, सिनेमा को मिली नई पहचान

ताबीर हुसैन. आज उस फिल्म ( CG Film ) की रजत जयंती है जिसने छत्तीसगढ़ी सिनेमा इंडस्ट्री को न सिर्फ स्थापित किया बल्कि कई रेकॉर्ड भी अपने नाम किए। इतना ही नहीं इस फिल्म से निकलकर अनुज शर्मा ने लंबी पारी खेली और अब वे सियासत में चमक रहे हैं। जी हां। बात हो रही है सतीश जैन निर्देशित मोर छंइहा भुंईया की। 27 अक्टूबर को यह फिल्म छत्तीसगढ़ के महज तीन सिनेमाघरों में ही रिलीज हो पाई थी। उस वक्त टॉकीज वाले इसे लगाना नहीं चाहते थे। फिल्म के प्रोड्यूसर शिवदयाल जैन हैं जो कि सतीश जैन के पिता हैं। यह पहली सिल्वर जुबली रही। इसका दूसरा और तीसरा पार्ट भी सुपरहिट रहा।