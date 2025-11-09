CG Flight Late: ATC ने रोकी दिल्ली, मुंबई और गोवा फ्लाइट की उड़ान, सुबह से लेकर रात तक बिगड़ा शेड्यूल

विमानन कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि उड़ानों का संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। कुछ फ्लाइटों का समय अब भी प्रभावित है, लेकिन स्थिति जल्द ही स्थिर होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि 7 नवंबर की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण देशभर में उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा था