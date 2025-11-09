CG Flight Late: ATC ने रोकी दिल्ली, मुंबई और गोवा फ्लाइट की उड़ान, सुबह से लेकर रात तक बिगड़ा शेड्यूल(Photo-Patrika)
CG Flight Late: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को भी हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी सिस्टम फेल होने का असर दूसरे दिन भी जारी रहा। सुबह से रात तक कई फ्लाइटों का शेड्यूल बिगड़ा रहा।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और गोवा की कुल पांच उड़ानें 1 से लेकर 4 घंटे 30 मिनट तक विलंब से रायपुर पहुंचीं। हालांकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम की तकनीकी खराबी को दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन विमान संचालन पूरी तरह सामान्य नहीं हो सका है।
विमानन कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि उड़ानों का संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। कुछ फ्लाइटों का समय अब भी प्रभावित है, लेकिन स्थिति जल्द ही स्थिर होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि 7 नवंबर की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण देशभर में उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा था
