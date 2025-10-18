CG Gold-Silver Rate: धनतेरस पर सोना हुआ महंगा, चांदी खरीदने वालों के लिए राहत, जानें Rate…

शनिवार सुबह बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने का भाव ₹3,850 की बढ़त के साथ ₹1,32,500 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बीते शुक्रवार को सोना ₹1,28,650 (बिना जीएसटी) प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और देश में त्योहारों की बढ़ती मांग के चलते सोने की कीमतों में यह उछाल देखने को मिल रहा है।