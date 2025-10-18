CG Gold-Silver Rate: धनतेरस पर सोना हुआ महंगा, चांदी खरीदने वालों के लिए राहत, जानें Rate...(photo-patrika)
CG Gold-Silver Rate: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धनतेरस के अवसर पर सराफा बाजार में शनिवार सुबह से ही रौनक देखी जा रही है। इस शुभ दिन पर जहां सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, वहीं चांदी के भाव में गिरावट आई है। निवेशक और ग्राहक दोनों ही बाजार के रुझान को लेकर उत्साहित हैं।
शनिवार सुबह बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने का भाव ₹3,850 की बढ़त के साथ ₹1,32,500 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बीते शुक्रवार को सोना ₹1,28,650 (बिना जीएसटी) प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और देश में त्योहारों की बढ़ती मांग के चलते सोने की कीमतों में यह उछाल देखने को मिल रहा है।
वहीं, चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। धनतेरस के दिन बाजार खुलते ही चांदी का भाव ₹1,71,000 प्रति किलोग्राम पर दर्ज किया गया, जो शुक्रवार की तुलना में करीब ₹1,500 कम है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि घरेलू मांग में कमी और औद्योगिक उपयोग घटने की वजह से चांदी के दामों में गिरावट आई है।
त्योहारी सीजन में सोने की खरीद को शुभ माना जाता है, ऐसे में ज्वेलरी शोरूमों और सराफा दुकानों में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। ज्वेलर्स का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बिक्री में करीब 15% की वृद्धि की उम्मीद है।
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और तेजी संभव है। वहीं, चांदी के भाव स्थिर रहने की संभावना जताई जा रही है। निवेशकों के लिए यह समय सोने में निवेश करने का बेहतर अवसर माना जा रहा है, जबकि चांदी के खरीदारों को थोड़ी राहत मिल सकती है।
सोना: ₹1,32,500 प्रति 10 ग्राम (₹3,850 की बढ़त)
चांदी: ₹1,71,000 प्रति किलोग्राम (₹1,500 की गिरावट)
बाजार रुझान: सोने में तेजी, चांदी में नरमी
कारण: अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और त्योहारी मांग में वृद्धि
