भिलाई

आज मिलेगा धनलक्ष्मी का आशीर्वाद! ट्विनसिटी के बाजार तैयार, खरीदारी के लिए ये है सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त…

Dhanteras 2025: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में खरीदारी के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त धनतेरस पर ट्विनसिटी में जमकर कारोबार होने की उम्मीद है।

4 min read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 18, 2025

आज मिलेगा धनलक्ष्मी का आशीर्वाद! ट्विनसिटी के बाजार तैयार, खरीदारी के लिए ये है सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त...(photo-patrika)

आज मिलेगा धनलक्ष्मी का आशीर्वाद! ट्विनसिटी के बाजार तैयार, खरीदारी के लिए ये है सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त...(photo-patrika)

Dhanteras 2025: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में खरीदारी के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त धनतेरस पर ट्विनसिटी में जमकर कारोबार होने की उम्मीद है। खासकर रियल एस्टेट, सराफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन और कपड़ा बाजार में काफी रौनक रहेगी। सप्ताहभर पहले से बाजार तैयार है।

कारोबार विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को धनतेरस का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल लोगों के रुझान को देखते हुए धनतेरस व दिवाली पर 300 करोड़ के व्यापार का अनुमान है। धनतेरस के लिए इस साल करीब एक हजार नई कारों की बुकिंग की गई है। वहीं, तीन हजार से अधिक दो पहिया बिकेंगी।

Dhanteras 2025: भिलाई-दुर्ग में 300 करोड़ के व्यापार की संभावना

ज्वैलर्स ने भी अपने शोरूम को दुल्हन की तरह से सजाया है। अनुमान है कि गोल्ड के दाम भले ही आसमान को छू रहे हैं, लेकिन फिर भी इस साल धनतेरस पर करीब 40-80 करोड़ रुपए सिर्फ सराफा में आएंगे। फेस्टिव सीजन के सेलिब्रेशन के लिए भिलाइयंस के पास ढेरों विकल्प हैं। गैजेट्स कंपनियों ने धनतेरस दीपावली को देखते हुए मार्केट में स्मार्टफोन, एलईडी, टैब और लैपटॉप के साथ-साथ होम अप्लाइंसेस के लेटेस्ट मॉडल्स लांच किए हैं।

कस्टमर्स को लुभाने के लिए कंपनियां कई ऑफर्स भी दे रही है। इतना ही नहीं कुछ कंपनियों ने तो कस्टमर्स को लुभाने के लिए गैजेट्स की गारंटी और वारंटी पीरियड भी बढ़ा दिया है। मनपसंद गैजेट और होम अप्लाइंसेस के लिए भिलाइयंस ने भी एडवांस बुकिंग करा ली है। सबसे ज्यादा बुकिंग्स टीवी, फ्रिज जैसे होम अप्लाइंसेस की है। संचालकों की मानें तो धनतेरस का मार्केट पिछले साल से ज्यादा बेहतर रहेगा।

धनतेरस शुभ मुहूर्त

  • शुभ बेलासुबह - 7.50 से 9.10 तक
  • अभिजीत मुहूर्त सुबह - 11.30 - 12.30 तक
  • लाभ अमृत बेला 12.20 से 3.00 बजे तक
  • लाभ बेला शाम 4.20 सो 6.10 तक
  • गोधूलि और प्रबोधकाल शाम 5 से 7 बजे तक
  • लग्न बेला शाम 5.40 सो 7.20 तक
  • मिथुन और कर्क लग्न रात 7.20 से 11.30 तक
  • सिंह लग्न 11.30 से 1.30 बजे तक''

यहाँ से उम्मीद

  • रियल एस्टेट 50-60 करोड़
  • सराफा 40-80 करोड़
  • ऑटोमोबाइल 50-80 करोड़
  • मशीनरी हैवी-व्हीकल 5-10 करोड़
  • इलेक्ट्रॉनिक्स 50-60 करोड़
  • लाइफ स्टाइल 2-5 करोड़
  • रिटेल मार्केट 10-15 करोड़
  • लक्जरी सेवाएं- 20 करोड़
  • गारमेंट्स - 30-40 करोड़
  • बर्तन - 2-4 करोड़

यहाँ से आएगी 300 करोड़

  • बीएसपी में कर्मचारी 15 हजार
  • प्रत्येक को मिला बोनस 29,900 हजार
  • कितने रुपए बोनस के लगभग 32 करोड़
  • बीएसपी में अधिकारी 3 हजार
  • प्रत्येक अधिकारी खर्च करेगा 3 से 10 लाख तक
  • शहर में बिजनेस क्लास एक लाख के लगभग
  • प्रत्येक का दिवाली खर्च 50 हजार से 2 लाख
  • शहर में सामान्य क्लास 3 लाख के लगभग
  • प्रत्येक का दिवाली खर्च 15 से 25 हजार तक

यह है धनतेरस का महत्व

पूर्व काल में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में तेरस के दिन समुद्र मंथन के समय सबसे अंतिम में भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। उनके हाथों में अमृत कलश, आयुर्वेद, औषधियां और आशीर्वाद की मुद्रा थी। इसलिए आज के दिन महा लक्ष्मी पूजन दीपावली के समान धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और नृत्य जीवन उपयोगी कार्यक्रम और सामग्रियां लेने देने का काम गृह प्रवेश गृह आरंभ आदि सभी कार्य करना शुभ, लाभप्रद और सफलतादायक होता है।

स्वस्थ काया के लिए होगी धनवंतरि की साधना आज

आयुर्वेद के प्रधान आचार्य भगवान धनवंतरि का शनिवार को पूजन कर शहर के वैद्य औषधियां जगाएंगे। धनतेरस का दिन इस कार्य के लिए सबसे शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान धनवंतरि धनतेरस पर प्रसन्न होकर आरोग्यता प्रदान करते हैं।

पहले डॉक्टर- धनवंतरि देवता को पहला डॉक्टर माना जाता है, उन्होंने चिकित्सा जगत की नींव रखी। उनके शिष्य सुश्रुत, चरक शल्य क्रिया (ऑपरेशन) में पारंगत हुए और बड़ी-बड़ी शल्य क्रियाएं कीं।

आयुर्वेद के प्रवर्तक- भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। उन्होंने आयुर्वेद की व्याख्या की साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार से कंद-मूल व पेड़-पौधों का औषधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। धनतेरस पर आरोग्यता पाने की आस में साधक, भगवान धनवंतरी की विधि-विधान से साधना करेंगे। सूर्योदय से पूर्व स्नान कर भगवान धनवंतरी से प्रार्थना करेंगे।

गिफ्ट्स की बहार

ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के लिए कंपनियां ऑफर्स के तहत मॉडल वाइज गैजेट्स पर पेन ड्राइव, हैडफोन, एमपी थ्री और मिक्सर ग्राइंडर जैसे प्रोडक्ट फ्री में दे रही है। इसके अलावा टोटल अमाउंट पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

यही नहीं होम अप्लाइंसेस कंपनियों ने तो बकायदा लक्की ड्रा सिस्टम शुरू किया है, जिसमें मोबाइल से लेकर कार तक जीतने का मौका दिया जा रहा है। इस बार कुछ नई मोबाइल कम्पनियां फेस्टिव सीजन में लोगों को रिझाने कम दामों में एंड्रायड फोन की शृंखला लेकर सामने आई हैं। इन्होंने कुल सात किफायती मॉडल्स के मोबाइल लांच किए हैं।

