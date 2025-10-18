आज मिलेगा धनलक्ष्मी का आशीर्वाद! ट्विनसिटी के बाजार तैयार, खरीदारी के लिए ये है सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त…

ज्वैलर्स ने भी अपने शोरूम को दुल्हन की तरह से सजाया है। अनुमान है कि गोल्ड के दाम भले ही आसमान को छू रहे हैं, लेकिन फिर भी इस साल धनतेरस पर करीब 40-80 करोड़ रुपए सिर्फ सराफा में आएंगे। फेस्टिव सीजन के सेलिब्रेशन के लिए भिलाइयंस के पास ढेरों विकल्प हैं। गैजेट्स कंपनियों ने धनतेरस दीपावली को देखते हुए मार्केट में स्मार्टफोन, एलईडी, टैब और लैपटॉप के साथ-साथ होम अप्लाइंसेस के लेटेस्ट मॉडल्स लांच किए हैं।