CG GST 2.0: जीएसटी 2.0 से किसानों को बड़ी राहत, ट्रैक्टर के दाम 63 हजार तक होंगे कम

CG GST 2.0: कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर 35 एचपी अब 41,000 रुपए सस्ता हो गया है। ट्रैक्टर 45 एचपी अब 45,000 रुपए सस्ता मिलेगा। वहीं ट्रैक्टर 50 एचपी पर 53,000 रुपए और ट्रैक्टर 75 एचपी पर 63,000 रुपए की बचत होगी। बागवानी व निराई-गुड़ाई करने वाले छोटे ट्रैक्टर पर भी बचत होगी। छोटे से लेकर बड़े ट्रैक्टर पर जीएसटी दरों में कमी के बाद कीमत कम हो गई है। धान रोपण यंत्र (4 पंक्ति- वॉक बिहाइंड) 15,400 रुपए कम हो गए हैं। 4 टन प्रति घंटा क्षमता वाला बहुफसली थ्रेसर अब 14,000 रुपए सस्ता हो गया है।