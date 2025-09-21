CG liquor shop: शराब भट्टी शुरू होने पर मोहल्ले वालों ने जताई नाराजगी, दुकान पर जड़ दिया ताला

उल्लेखनीय है कि यहां से मारुति विहार कॉलोनी, श्रीजी टॉवर, मारुति हाईट, मारुति कुंज, शांति विहार, महंत तालाब कृष्णा नगर, ज्योति नगर कोटा के अलावा महोबा बाजार के शिवाजी नगर, राजू नगर, डूमरतालाब, आमानाका, कुकुरबेड़ा के लोगों का आना-जाना होता है। शराब पीकर लोग हुड़दंग करते हैं। मारपीट और गुंडागर्दी करते हैं। आम लोगों का यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है।