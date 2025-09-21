CG liquor shop: शराब भट्टी शुरू होने पर मोहल्ले वालों ने जताई नाराजगी, दुकान पर जड़ दिया ताला

CG liquor shop: कोटा मोहबा बाजार में शराब दुकान का लगातार विरोध हो रहा है। इसके बावजूद शराब भट्टी शुरू कर दी गई। इससे नाराज लोगों ने शनिवार को शराब दुकान में धावा बोल दिया। जमकर विरोध-प्रदर्शन करते हुए शराब दुकान में ताला जड़ दिया। शराब दुकान बंद होने की सूचना पर सरस्वती नगर और आमानाका थाना प्रभारी अपने बल लेकर पहुंचे।
लोगों की नाराजगी और विरोध को देखते हुए पुलिस पीछे हट गई। मोहल्ले वाले महिलाओं और बच्चों के साथ मौके पर ही धरने पर बैठ गए। दुकान हटाने की मांग करने लगे। काफी देर तक विरोध प्रदर्शन चला। इसके बाद तहसीलदार और आबकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे। शराब दुकान हटाने का आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने धरना-प्रदर्शन खत्म किया।
शराब दुकान से सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी बढ़ गई है। कुकरबेड़ा, कोटा इलाके में शराब की अवैध बिक्री, गांजा तस्करी होती है। इसके अलावा नशा करके चाकूबाजी, गुंडागर्दी जैसी घटनाएं होती हैं। इससे आम लोग त्रस्त हैं। पीडि़तों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था।
CG liquor shop: करीब दो साल पहले ये शराब दुकान मारुति स्काई के सामने थी। इसका लोगों ने भारी विरोध किया था। इसके बाद यह दुकान हटाई गई, लेकिन अब फिर कुछ दूरी पर ही खुल गई। इससे लोगों में भारी रोष है।
उल्लेखनीय है कि यहां से मारुति विहार कॉलोनी, श्रीजी टॉवर, मारुति हाईट, मारुति कुंज, शांति विहार, महंत तालाब कृष्णा नगर, ज्योति नगर कोटा के अलावा महोबा बाजार के शिवाजी नगर, राजू नगर, डूमरतालाब, आमानाका, कुकुरबेड़ा के लोगों का आना-जाना होता है। शराब पीकर लोग हुड़दंग करते हैं। मारपीट और गुंडागर्दी करते हैं। आम लोगों का यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है।