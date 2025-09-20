CG News: शराब दुकान न-बाबा-न, जगह बदलने के विरोध में उतरा समाज

CG News: दानवीर भामाशाह चौक के पास शराब दुकान खोलने का साहू समाज ने विरोध किया है। इस संबंध में साहू छात्रावास भवन में समाज की बैठक आयोजित की गई। जिसमें निर्णय लिया गया कि शराब दुकान का स्थान बदला जाए। इसके लिए बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर और विधायक इन्द्र साव को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
प्रीमियम शराब दुकान (वाइन शॉप) भाटापारा के कई महत्वपूर्ण स्थलों के समीप खोली जा रही है। इनमें मुख्य रूप से भाटापारा का एकमात्र सिटी सेंटर मॉल, नगर के मुख्य शीतला माता मंदिर, भारतीय स्टेट बैंक कृषि शाखा के साथ ही शिवलाल मेहता स्कूल, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, गुरुकुल स्कूल मार्ग हैं।
समाजजनो का कहना है कि ऐसे धार्मिक, व्यावसायिक और सार्वजनिक स्थलों के पास वाइन शॉप खोले जाने से नगर की सामाजिक व धार्मिक मर्यादा प्रभावित होगी। समाज के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि शासन-प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया तो साहू समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
बैठक में नगर साहू समाज के पदाधिकारियों में अध्यक्ष राजेश साहू, उपाध्यक्ष कल्याणी साहू, कोषाध्यक्ष तिलक साहू, सह सचिव जीत नारायण साव, अंकेक्षक मुकेश साहू, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष कमला साहू, छात्रावास प्रभारी नभ नारायण साहू, पार्षद ठाकुरराम साहू, पिलाराम साहू, लुकु साहू, लखन साहू, लिकेश साहू, लोकचंद साव, पेमिन साहू, राजेश्वरी साहू, निर्मला साहू, कामता साहू उपस्थित रहे।