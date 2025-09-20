CG News: शराब दुकान न-बाबा-न, जगह बदलने के विरोध में उतरा समाज

बैठक में नगर साहू समाज के पदाधिकारियों में अध्यक्ष राजेश साहू, उपाध्यक्ष कल्याणी साहू, कोषाध्यक्ष तिलक साहू, सह सचिव जीत नारायण साव, अंकेक्षक मुकेश साहू, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष कमला साहू, छात्रावास प्रभारी नभ नारायण साहू, पार्षद ठाकुरराम साहू, पिलाराम साहू, लुकु साहू, लखन साहू, लिकेश साहू, लोकचंद साव, पेमिन साहू, राजेश्वरी साहू, निर्मला साहू, कामता साहू उपस्थित रहे।