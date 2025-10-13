CG Murder Case: नाबालिग की हत्या कर शव खदान में फेंका, 4 दिन बाद भी आरोपी फरार… पुलिस की लापरवाही से परिजन नाराज

फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ की है और मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया है। हत्या की इस वारदात से इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।