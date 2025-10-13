CG Murder Case: नाबालिग की हत्या कर शव खदान में फेंका, 4 दिन बाद भी आरोपी फरार… पुलिस की लापरवाही से परिजन नाराज

Symbolic Image
CG Murder Case: राजधानी के मंदिरहसौद इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 17 वर्षीय नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को गिट्टी खदान में फेंक दिया गया। घटना के चार दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इससे परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
पुलिस के अनुसार मृतक किशोर का नाम सिद्धार्थ भतपहरी (17 वर्ष) है। वह मंदिरहसौद क्षेत्र का निवासी था। सिद्धार्थ 5 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह तालाब में नहाने जा रहा है। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार वालों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
अगले दिन परिजनों ने मंदिरहसौद थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तीन दिन बाद, यानी 8 अक्टूबर को स्थानीय लोगों ने मंदिरहसौद के पास स्थित एक गिट्टी खदान में एक संदिग्ध शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान सिद्धार्थ के रूप में की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है। सिद्धार्थ के शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं, और उसकी शर्ट को आग से जलाया गया था, जिससे यह साफ है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई।
पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि घटना से तीन दिन पहले, यानी 2 अक्टूबर को सिद्धार्थ का अपने ही इलाके के युवक तरुण शुक्ला से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसके बाद से दोनों के संबंध तनावपूर्ण थे।
परिजनों का आरोप है कि तरुण शुक्ला और उसके साथियों ने ही सिद्धार्थ की हत्या की है। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी का नाम और ठिकाना सामने आने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी न होना पुलिस की लापरवाही दर्शाता है।
स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समय पर कार्रवाई की जाती, तो शायद आरोपी अब तक जेल में होता। वहीं, मंदिरहसौद थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ की है और मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया है। हत्या की इस वारदात से इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
