Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Murder Case: नाबालिग की हत्या कर शव खदान में फेंका, 4 दिन बाद भी आरोपी फरार… पुलिस की लापरवाही से परिजन नाराज

CG Murder Case: राजधानी के मंदिरहसौद इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 17 वर्षीय नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को गिट्टी खदान में फेंक दिया गया।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 13, 2025

Symbolic Image

CG Murder Case: राजधानी के मंदिरहसौद इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 17 वर्षीय नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को गिट्टी खदान में फेंक दिया गया। घटना के चार दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इससे परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

पुलिस के अनुसार मृतक किशोर का नाम सिद्धार्थ भतपहरी (17 वर्ष) है। वह मंदिरहसौद क्षेत्र का निवासी था। सिद्धार्थ 5 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह तालाब में नहाने जा रहा है। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार वालों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।

अगले दिन परिजनों ने मंदिरहसौद थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तीन दिन बाद, यानी 8 अक्टूबर को स्थानीय लोगों ने मंदिरहसौद के पास स्थित एक गिट्टी खदान में एक संदिग्ध शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान सिद्धार्थ के रूप में की।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है। सिद्धार्थ के शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं, और उसकी शर्ट को आग से जलाया गया था, जिससे यह साफ है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई।

पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि घटना से तीन दिन पहले, यानी 2 अक्टूबर को सिद्धार्थ का अपने ही इलाके के युवक तरुण शुक्ला से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसके बाद से दोनों के संबंध तनावपूर्ण थे।

परिजनों ने कही ये बात

परिजनों का आरोप है कि तरुण शुक्ला और उसके साथियों ने ही सिद्धार्थ की हत्या की है। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी का नाम और ठिकाना सामने आने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी न होना पुलिस की लापरवाही दर्शाता है।

स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समय पर कार्रवाई की जाती, तो शायद आरोपी अब तक जेल में होता। वहीं, मंदिरहसौद थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ की है और मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया है। हत्या की इस वारदात से इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

ये भी पढ़ें

CG Murder Case: गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो प्रेमी ने घर में घुसकर मार डाला, कई बार दे चुका था धमकियां
रायपुर
हत्या (File Photo)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 12:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Murder Case: नाबालिग की हत्या कर शव खदान में फेंका, 4 दिन बाद भी आरोपी फरार… पुलिस की लापरवाही से परिजन नाराज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

राज्य स्थापना दिवस पर 12 श्रेणियों में राज्य अलंकरण के लिए 200 आवेदन प्राप्त, इन क्षेत्रों में मिलेगा सम्मान

CG News: खेल अलंकरण समारोह 3 को संभावित, विभाग ने 27 तक मंगाई थी दावा-आपत्ति
रायपुर

जमीन फर्जीवाड़े में कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं, दस्तावेज लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचे पीड़ित, जानें मामला

जमीन फर्जीवाड़े .(photo-patrika)
रायपुर

महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के भांजे समेत 3 बदमाश गिरफ्तार, बार में युवक पर किया था जानलेवा हमला

बदमाश गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

CG Collector Conference 2025: कलेक्टर कांफ्रेंस में कई बार गुस्सा हुए CM साय, बोले- सुबह 7 बजे से पहले लें वार्डों में सफाई का जायजा

CG Collector Conference 2025
रायपुर

Cough Syrup: तमिलनाडु में जानलेवा कफ सिरप फैक्ट्री सील, रायपुर में गोदाम अब भी चालू… आखिर क्या है वजह? जानिए

कफ सिरप (Photo: IANS)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.