रायपुर

CG Naxal Surrender: डबल इंजन सरकार का संकल्प, 2026 तक नक्सलवाद को करेंगे खत्म: CM साय

CG Naxal Surrender: राज्य सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियद नेल्लानार योजना ने दंतेवाड़ा सहित पूरे बस्तर अंचल में नया विश्वास जगाया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 25, 2025

CG Naxal Surrender: डबल इंजन सरकार का संकल्प, 2026 तक नक्सलवाद को करेंगे खत्म: CM साय(photo-patrika)
CG Naxal Surrender: डबल इंजन सरकार का संकल्प, 2026 तक नक्सलवाद को करेंगे खत्म: CM साय(photo-patrika)

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियद नेल्लानार योजना ने दंतेवाड़ा सहित पूरे बस्तर अंचल में नया विश्वास जगाया है। माओवादी हिंसा के झूठे नारों से भटके लोग अब विकास और शांति की राह चुन रहे हैं।

CG Naxal Surrender: 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में चलाए जा रहे पूना मारगेम अभियान तथा दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर हाल ही में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 30 नक्सलियों पर 50 हजार से 8 लाख तक का कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हमारी नीतियों की प्रभावशीलता और जनविश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन की शुरुआत के लिए 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए गए हैं। साथ ही उन्हें नक्सल उन्मूलन नीति के तहत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

Published on:

25 Sept 2025 01:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Naxal Surrender: डबल इंजन सरकार का संकल्प, 2026 तक नक्सलवाद को करेंगे खत्म: CM साय

