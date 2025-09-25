CG Naxal Surrender: डबल इंजन सरकार का संकल्प, 2026 तक नक्सलवाद को करेंगे खत्म: CM साय

सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में चलाए जा रहे पूना मारगेम अभियान तथा दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर हाल ही में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 30 नक्सलियों पर 50 हजार से 8 लाख तक का कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था।