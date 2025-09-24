Naxalites Surrender: बड़ा झटका: 71 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 30 पर था 64 लाख का इनाम… देखें नाम

Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ के नक्सन प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में बुधवार को बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत आज कुल 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 30 नक्सली ईनामी हैं, जिन पर कुल 64 लाख रुपये का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
इनमें 50 पुरुष और 21 महिलाएं शामिल है। आत्मसर्मपित नक्सलियों में सबसे बड़ा इनाम बामन मड़काम पर था, जो लंबे से पुलिस-नक्सलियों के बीच होते आ रहे मुठभेड़ में शामिल रहा है।
1.बामन मड़काम (30 वर्ष) प्लाटून नम्बर 02 पीपीसीएम/डिप्टी कमाण्डर, निवासी पंगुड़ थाना मोदकपल्ली (08 लाख रूपये ईनाम).
2.मनकी उर्फ समीला मण्डावी (20 वर्ष) कम्पनी नम्बर 01 सदस्य, निवासी ताड़नार थाना ओरछा जिला नारायणपुर (08 लाख रूपये ईनाम).
3.शमिला उर्फ सोमली कवासी (25 वर्ष) एसीएम/इन्द्रावती एरिया कमेटी जनमिलिशिया कमाण्डर, निवासी रेखावाया थाना ओरछा (05 लाख रूपये ईनाम).
4.गंगी उर्फ रोहनी बारसे (25 वर्ष) भामरागढ़ एरिया कमेटी एसीएम, निवासी कंगालतोंग थाना किस्टाराम जिला सुकमा (05 लाख रूपये ईनाम).
5.संतोष मण्डावी (30 वर्ष) एसीएम/कुतुल एरिया कमेटी जनमिलिशिया कमाण्डर, निवासी पल्लेवाया तुतपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर (05 लाख रूपये ईनाम).
6.देवे उर्फ कविता माड़वी (25 वर्ष) एसीएम/बायपर एरिया कमेटी मेडिकल टीम कमाण्डर, निवासी तमोड़ी थाना गंगालूर जिला बीजापुर (05 लाख रूपये ईनाम).
7.रानू उर्फ गडरू वेको (35 वर्ष) माड़ डिवीजन टेलर टीम कमाण्डर, निवासी ताकीलोड़ छिंदपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर (03 लाख रूपये ईनाम).
8.हिड़मे कारम (24 वर्ष) प्लाटून नम्बर 02 सदस्य, निवासी बेलमनेन्ड्रा थाना आवापल्ली जिला बीजापुर (02 लाख रूपये ईनाम).
9.विष्णु उर्फ गुड्डी ओयाम (38 वर्ष) इन्द्रावती एरिया कमेटी सीएनएम कमाण्डर, निवासी रेखावाया थाना ओरछा जिला नारायणपुर (02 लाख रूपये ईनाम).
10.जोगा मड़काम (30 वर्ष) प्लाटून नम्बर 24 सदस्य, निवासी मुनगा थाना कटेकल्याण जिला दन्तेवाड़ा (02 लाख रूपये ईनाम).
11.हाथी राम उर्फ राजेश वेको (35 वर्ष) मिलिशिया कमाण्डर, निवासी कोहकाबेड़ा थाना बारसूर जिला बीजापुर (02 लाख रूपये ईनाम).
12.सुक्को बाई अट्टामी (51 वर्ष) पल्लेवाया आरपीसी केएएमएस अध्यक्ष, निवासी पल्लेवाया तुतपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर (02 लाख रूपये ईनाम).
13.धसनी कश्यप (55 वर्ष) तोड़मा आरपीसी केएएमएस अध्यक्ष, निवासी पदनार/कुवे थाना 14. परमेष कोरसा 20 वर्ष इन्द्रावती एरिया कमेटी मेडिकल टीम सदस्य, निवासी ताकिलोड़ गायतापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर ;01 लाख रूपये ईनामद्ध.
15. वेल्ला सोड़ी 24 वर्ष पामेड़ एरिया कमेटी पार्टी सदस्य, निवासी गुण्डम/चुटवाया थाना तर्रेम जिला बीजापुर 01 लाख रूपये ईनाम.
16. कुमारी पारो उर्फ कमला पोयाम 18 वर्ष पूर्वी बस्तर डिवीजन सप्लाई टीम सदस्य, निवासी तोड़मा स्कूलपारा थाना बारसूर जिला बीजापुर 01 लाख रूपये ईनाम.
17. रामसू उर्फ मनीराम लेकाम 22 वर्ष एसजेडसीएम कमलेष का गार्ड, निवासी मोहनार थाना ओरछा जिला नारायणपुर 01 लाख रूपये ईनाम.
18. सोमड़ी उर्फ मनीषा वेको 23 वर्ष कम्पनी नम्बर 01 सदस्य, निवासी बोन्डोस ;मोहनारद्ध थाना ओरछा जिला नारायणपुर 01 लाख रूपये ईनाम.
19. सन्नी माड़वी 27 वर्ष दरभा डिवीजन टेलर टीम सदस्य, निवासी गुमियापाल थाना किरन्दुल जिला दन्तेवाड़ा ;01 लाख रूपये ईनाम
20. मोटू राम तामो 26 वर्ष इन्द्रावती एरिया कमेटी पार्टी सदस्य/डीव्हीसीएम सपनक्का का गार्ड, निवासी ताकीलोड़ छिंदपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर ;01 लाख रूपये ईनाम.
21. अजय अलामी ;40 वर्ष जनताना सरकार अध्यक्ष, निवासी परलनार थाना ओरछा जिला नारायणपुर ;01 लाख रूपये ईनाम.
22. सन्नू ओयाम 35 वर्ष डोडीतुमनार आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष, निवासी डोडीतुमनार थाना गंगालूर जिला बीजापुर 01 लाख रूपये ईनाम.
23. मुन्ना राम वेको 25 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी सीएनएम सदस्य, निवासी पल्लेवाया मेट्टापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर 50 हजार रूपये ईनाम.
24. उर्मीला तामो 25 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी सीएनएम सदस्य, निवासी पल्लेवाया आरपीसी सीएनएम सदस्यपल्लेवाया नेतुरवायापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर 50 हजार रूपये ईनाम.
25. सुनिता मण्डावी 25 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी सीएनएम सदस्य, निवासी पल्लेवाया तुतपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर 50 हजार रूपये ईनाम.
26. संतोष पोयाम 21 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी सीएनएम सदस्य, निवासी पल्लेवाया नेतुरवायापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर ;50 हजार रूपये ईनाम.
27. चैतराम पोयाम 27 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी सीएनएम सदस्य, निवासी पल्लेवाया नेतुरवायापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर ;50 हजार रूपये ईनाम.
28. चैतराम अट्टामी 25 वर्षद्ध पल्लेवाया आरपीसी सीएनएम सदस्य, निवासी पल्लेवाया पटेलपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर ;50 हजार रूपये ईनाम.
29. कुमारू वेको 21 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी सीएनएम सदस्य, निवसी पल्लेवाया मेट्टापारा थाना भैमरगढ़ जिला बीजापुर 50 हजार रूपये ईनाम.
30. भीमसोन तामो 30 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी सीएनएम सदस्य, निवासी पल्लेवाया नेतुरवायापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर 50 हजार रूपये ईनाम.
31. आयतु मण्डावी 25 वर्ष डीएकेएमएस सदस्य, निवासी कुवेम थाना बारसूर जिला बीजापुर.
32. मड़काम गुड्डी 19 वर्ष मिलिषिया सदस्य, निवासी ककाड़ी कामापारा थाना अरनपुर जिला दन्तेवाड़ा.
33. कुमारी रामवती कोवासी 17 वर्ष मिलिषिया सदस्य, निवासी तोड़मा थाना बारसूर जिला बीजापुुर.
34. सुधरू वेको 40 वर्ष जनताना सरकार उपाध्यक्ष, निवासी कोहकाबेड़ा थाना बारसूर जिला बीजापुर.
35. बामन पदामी 23 वर्ष मिलिषिया सदस्य, निवासी कोहकावेड़ा थाना बारसूर जिला बीजापुर.
36. बुधराम कष्यप 52 वर्ष जनताना सरकार सदस्य, निवासी कोहकाबेड़ा थाना बारसूर जिला बीजापुर.
37. श्रीमती श्यामबती मण्डावी 30 वर्ष मिलिषिया सदस्य, निवासी बुरदूम थाना बारसूर जिला बीजापुर.
38. श्रीमती बुधरी पदाम 27 वर्ष मिलिषिया सदस्य, निवासी कोहकाबेड़ा थाना बारसूर जिला बीजापुर.
39. श्रीमती मोंगड़ी कष्यप 50 वर्ष केएएमएस सदस्य, निवासी कोहकाबेड़ा थाना बारसूर जिला बीजापुर.
40. जोगा कुंजाम 32 वर्ष मिलिषिया प्लाटून सेक्षन कमाण्डर, निवासी नेलाकाकेर थाना उसूर जिला बीजापुर.
41. धनी कष्यप 46 वर्ष डीएकेएमएस उपाध्यक्ष, निवासी कुर्सिंगबहार स्कूलपारा थाना बारसूर जिला नारायणपुर.
42. मुन्ना अकाली 36 वर्ष डीएकेएमएस सदस्य, निवासी कुर्सिंगबहार थाना बारसूर जिला नारायणपुर.
43. श्रीमती मासे अट्टामी 38 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी केएएमएस सदस्य, निवासी पल्लेवाया मातालूरपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
44. मनी कुंजाम 26 वर्ष नेतुरवायापारा डीएकेएमएस सदस्य, निवासी पल्लेवाया नेतुरवायापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
45. सोनारू अट्टामी 26 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी जनताना सरकार सदस्य/डॉक्टर शाखा अध्यक्ष, निवासी पल्लेवाया मातालूरपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
46. शंकर वेको 38 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी आर्थिक शाखा अध्यक्ष, निवासी पल्लेवाया तुतपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
47. भीमसेन बारसा 36 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी कृषि शाखा अध्यक्ष, निराम ओरछापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
48. मासे वेको 50 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी केएएमएस सदस्य, निवासी निराम छिन्दपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
49. सोमारू सोड़ी 35 वर्ष ग्राम करकावाड़ा जीआरडी सदस्य, निवासी करकावाड़ा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
50. रामलाल कुंजाम उर्फ डेंगल 35 वर्ष ग्राम एकेली जीआरडी डिप्टी कमाण्डर, निवासी चिंगेर एकेली थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
51. फगनू राम वेको 21 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी मिलिषिया सदस्य, निवासी पल्लेवाया मेट्टापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
52. मोटू राम वेको 17 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी मिलिषिया सदस्य, निवासी पल्लेवाया नेतुरवायापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
53. लखू माड़वी 26 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी पल्लेवाया नेतुरवायापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
54. बामन मण्डावी 25 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी पंच कमेटी सदस्य, निवासी पल्लेवाया मेट्टापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
55. मंगल वेको 38 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी पल्लेवाया मेट्टापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
56. सोनारू बारसा 38 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी जंगल कमेटी सदस्य, निवासी पल्लेवाया नेतुरवायापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
57. संतोष उज्जी 25 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी मिलिषिया सदस्य, निवासी चिंगेर एकेली थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
58. मनी पोयाम 30 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी जंगल कमेटी सदस्य, निवासी पल्लेवाया नेतुरवायापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
59. लक्ष्मण अट्टामी 35 वर्ष पल्लेवाया आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी पल्लेवाया नेतुरवायापारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
60. पाण्डू मड़काम 38 वर्ष मातालूरपारा जीआरडी कमाण्डर, निवासी पल्लेवाया मातालूर पारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर.
61. नाड़ी उर्फ सोमारू कश्यप 48 वर्ष तोड़मा आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी पदनार/कुवे थाना बारसूर जिला बीजापुर.
62. रतु मण्डावी 48 वर्ष तोड़मा आरपीसी जनताना सरकार सदस्य, निवासी पदनार/कुवे थाना बारसूर जिला बीजापुर.
63. रमलू राम मण्डावी 36 वर्ष तोड़मा आरपीसी जनताना सरकार सदस्य, निवासी पदनार/कुवे थाना बारसूर जिला बीजापुर.
64. सुखराम मड़काम 30 वर्ष मिलिशिया सदस्य, निवास बेलनार पोनाड़वायापारा थाना बांगापाल जिला बीजापुर.
65. रैयो तामो 21 वर्ष मूलवासी बचाओ मंच सदस्य, निवासी बेलनार कसावेड़ापारा थाना बांगापाल जिला बीजापुर.
66. बबीता अटामी 16 वर्ष मूलवासी बचाओ मंच सदस्य, निवासी बांगोली थाना बांगापाल जिला बीजापुर.
67. बेलती डोडी 40 वर्ष मिलिशिया सदस्य, निवासी बेलनार पोनाड़वायापारा थाना बांगापाल जिला बीजापुर.
68. मैतू कश्यप 27 वर्ष मिलिशिया सदस्य, निवासी बेलनार पोनाड़वायापारा थाना बांगापाल जिला बीजापुर.
69. दुमो राम मण्डावी 45 वर्ष बेलनार आरपीसी जनताना सरकार सदस्य, निवासी बेलनार कसाबेड़ापारा थाना बांगापाल जिला बीजापुर.
70. सुखराम ताती 30 वर्ष डोडीतुमनार आरपीसी मिलिषिया सदस्य, निवासी डोडीतुमनार थाना गंगालूर जिला बीजापुर.
71. शंकर उर्फ भारत ओयाम 25 वर्ष डोडीतुमनार आरपीसी जनताना सरकार गुरूजी, निवासी डोडीतुमनार थाना गंगालूर जिला बीजापुर.
बता दें कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 297 ईनामी माओवादियों सहित कुल 1113 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। दन्तेवाड़ा जिला के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों बस्तर, बीजापुर और नारायणपुर के 887 पुरूष माओवादी और 226 महिला माओवादी शामिल है।