CG News: बेंगलुरु की 15 साल की अलीना रायपुर में दिखाएंगी हुनर, पिता ने लगाई एक करोड़ की पूंजी...(photo-patrika)
CG News: ये हैं बेंगलूरु की 15 साल की बाइक रेसर अलीना, जो रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप में स्टंट दिखाने आई हैं। इनके परिवार सेे कोई भी सदस्य रेसिंग से नहीं जुड़ा है। लेकिन, अलिना को बचपन से ही बाइक चलाने और रेसिंग का शौक रहा, जिसे उसने अपना प्रोफेशन बनाने का फैसला किया। पिता ने बेटी के सपनों को पंख लगाने के लिए साथ दिया।
अलीना ने ‘पत्रिका’ से खास बातचीत में अपनी रेसिंग जर्नी शेयर की। उसने बताया कि वह 8 साल की उम्र से रेसिंग शुरू की और कई नेशनल ट्रॉफी जीत चुकी हैं। उसे शुरू ही बाइक रेसिंग पसंद थी, जिसके कारण उसने इसी फील्ड में कॅरियर बनाने का निश्चिय किया। मेरे पापा ने सेविंग इसमें खर्च कर दी। करीब 7 साल में उसके पिता ने अपनी सेविंग के 1 करोड़ रुपए उसकी रेसिंग के कॅरियर बनाने में खर्च कर दिए।
अलीना के पापा का कहना है कि वे उसके साथ प्रत्येक रेसिंग में जाते हैं। एक बार आने-जाने में उनका करीब 70 हजार से 1 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब तक अलीना करीब 65 ट्रॉफी विभिन्न रेसिंग चैंपियनशिप में जीत चुकी हैं। अलीना रविवार को जूनियर कैटेगरी में प्रदर्शन करेगी।
रविवार को दर्शकों को प्रवेश टिकट के माध्यम से दिया जाएगा। आयोजकों ने सिर्फ एक कैटेगरी रखी है, जिसकी कीमत 499 रुपए है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग