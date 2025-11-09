CG News: बेंगलुरु की 15 साल की अलीना रायपुर में दिखाएंगी हुनर, पिता ने लगाई एक करोड़ की पूंजी…

अलीना ने ‘पत्रिका’ से खास बातचीत में अपनी रेसिंग जर्नी शेयर की। उसने बताया कि वह 8 साल की उम्र से रेसिंग शुरू की और कई नेशनल ट्रॉफी जीत चुकी हैं। उसे शुरू ही बाइक रेसिंग पसंद थी, जिसके कारण उसने इसी फील्ड में कॅरियर बनाने का निश्चिय किया। मेरे पापा ने सेविंग इसमें खर्च कर दी। करीब 7 साल में उसके पिता ने अपनी सेविंग के 1 करोड़ रुपए उसकी रेसिंग के कॅरियर बनाने में खर्च कर दिए।