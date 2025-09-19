CG News: बड़ी खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में अगले साल खुलेंगे 5 नए मेडिकल कॉलेज, बढ़ेंगी 250 MBBS सीटें

CG News: पीलूराम साहू/प्रदेश में पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेज अगले साल शुरू हो जाएंगे। ये कॉलेज कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा, गीदम व जशपुर में खुलेंगे। प्रत्येक कॉलेज में एमबीबीएस की 50-50 सीटें होंगी। इससे प्रदेश में 250 सीटें बढ़ जाएंगी। कुल सीटें 2180 से बढ़कर 2430 हो जाएंगी। इसका फायदा प्रदेश के उन छात्रों को मिलेगा, जो नीट यूजी की तैयारी कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। सीटें बढ़ने से कट ऑफ मार्क्स भी गिरेगा।