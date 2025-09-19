Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: बड़ी खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में अगले साल खुलेंगे 5 नए मेडिकल कॉलेज, बढ़ेंगी 250 MBBS सीटें

CG News: छत्तीसगढ़ में कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा, गीदम और जशपुर में अगले साल 5 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। 250 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 19, 2025

कॉलेज खोलने के लिए जरूरी व्यवस्था शुरू (Photo source- Patrika)
कॉलेज खोलने के लिए जरूरी व्यवस्था शुरू (Photo source- Patrika)

CG News: पीलूराम साहू/प्रदेश में पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेज अगले साल शुरू हो जाएंगे। ये कॉलेज कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा, गीदम व जशपुर में खुलेंगे। प्रत्येक कॉलेज में एमबीबीएस की 50-50 सीटें होंगी। इससे प्रदेश में 250 सीटें बढ़ जाएंगी। कुल सीटें 2180 से बढ़कर 2430 हो जाएंगी। इसका फायदा प्रदेश के उन छात्रों को मिलेगा, जो नीट यूजी की तैयारी कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। सीटें बढ़ने से कट ऑफ मार्क्स भी गिरेगा।

श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री: अगले साल 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। इससे एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी और प्रदेश के छात्रों को फायदा होगा। कॉलेज खोलने के लिए जरूरी व्यवस्था की जा रही है।

मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी! 22 सितंबर से नया सेशन शुरू, सरकारी व निजी कॉलेजों में प्रवेश जारी
रायपुर
मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में 22 सितंबर से नया सेशन (Photo source- Patrika)

CG News: 220 बेड की जरूरत, टेंडर विवाद के बाद रद्द

एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार एमबीबीएस की 50 सीटों के लिए 220 बेड का अस्पताल होना जरूरी है। कवर्धा, जांजगीर, मनेंद्रगढ़ व गीदम दंतेवाड़ा में जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल बनाया जाएगा। जब मेडिकल कॉलेज शुरू होता है, तब जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध किया जाता है।

इसके बाद नई बिल्डिंग बनने के बाद मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल हो जाएगा। जिला अस्पताल चलते रहेंगे। जशपुर को छोड़कर चार कॉलेजों के लिए पिछले साल अक्टूबर में ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिया गया था। हालांकि विवाद के बाद इसे रद्द कर दिया गया था।

मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी! 22 सितंबर से नया सेशन शुरू, सरकारी व निजी कॉलेजों में प्रवेश जारी
रायपुर
मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में 22 सितंबर से नया सेशन (Photo source- Patrika)

19 Sept 2025 10:57 am

