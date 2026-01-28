CG News: स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ मारपीट, सिर को दीवार से टकराया फिर कमरे में किया बंद, आया पर केस दर्ज

इससे बच्ची के सिर में चोट आ गई। इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन ने आया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। घर आने पर बच्ची से उनके परिजनों ने पूछताछ की, तो उसने बताया कि स्कूल में उसे रोज पीटा जाता है। इसी तरह 19 जनवरी को बच्चों को 26 जनवरी की थीम पर तैयार होकर जाना था, लेकिन बच्ची स्कूल ड्रेस में ही चली गई थी। कुछ अन्य बच्चे भी स्कूल ड्रेस में थे। स्कूल प्रबंधन ने ऐसे सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया था। किसी के परिजनों को सूचना नहीं दिया गया। पूरे मामले की परिजनों ने आमानाका थाने में शिकायत की।