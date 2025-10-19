बीएससी नर्सिंग की 6831 सीटें.. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी की आवंटन सूची, देखें

बीएससी नर्सिंग की 6831 सीटें, मेरिट सूची में 5908 छात्र ( File photo )
CG News: प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की 6831 सीटें हैं, जबकि मेरिट सूची में 5908 छात्रों के नाम है। यानी सभी छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित है। इसके बाद भी 923 सीटें खाली रह जाएंगी। ( CG News ) ऐसे में 12वीं में प्राप्तांक के अनुसार एडमिशन की मांग की जा सकती है। यही नहीं जीरो परसेंटाइल से भी प्रवेश होने की संभावना है। पिछले साल जीरो के बजाय 5 परसेंट अंक के आधार पर प्रवेश दिया गया था।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शनिवार को बीएससी नर्सिंग की आवंटन सूची जारी कर दी। सूची में 3785 छात्र-छात्राओं के नाम हैं। एडमिशन 19 से 22 अक्टूबर तक लेना होगा। इस दौरान रविवार व दिवाली में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। हो सकता है कि इस साल एडमिशन में देरी की वजह से विभाग ने दिवाली त्योहार में भी प्रवेश प्रक्रिया रखी है।
इससे कॉलेज स्टॉफ, छात्रों व पैरेंट्स को परेशानी हो सकती है। हालांकि जिन्हें एडमिशन लेना है, वे त्योहार के बजाय प्रवेश को प्राथमिकता देंगे। हालांकि कई पैरेंट्स ने प्रवेश की तारीख पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दिवाली के बाद प्रवेश प्रक्रिया की जा सकती थी।
प्रदेश में 8 सरकारी समेत 131 नर्सिंग कॉलेजों का संचालन हो रहा है। सरकारी कॉलेजों में बीएससी की 410 सीटें हैं, जबकि निजी कॉलेजों में 6421 सीटें हैं। इनमें 71 सीटें अल्पसंयक कॉलेज की हैं। निजी कॉलेजों में सरकारी कोटे की 2558 व मैनेजमेंट कोटे की 3792 सीट है। कुल सीटों की संया 6831 है।
जबकि पिछले साल 7221 सीटें थीं। इससे लगता है कि 390 सीटें कम हो गई हैं। सीटें कहां कम हुई हैं, इसका ब्यौरा नर्सिंग काउंसिल ने नहीं दिया है। जबकि कॉलेजों को जब मान्यता दी गई, तब सीटों की संया 7221 ही थी। बीएससी की सीटों पर व्यापमं की प्रवेश परीक्षा में पात्र छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। आवंटन सूची के अनुसार टॉप छात्र का व्यापमं स्कोर 75 व सबसे नीचे आवंटित छात्र का स्कोर 36 है। कुल सीटों की तुलना में आधी से ज्यादा सीटों का आवंटन किया गया है।
