CG News: रायपुर में 80% गणना प्रपत्र बांटे गए, मोहल्लों में चौपाल लगाकर SIR कर रही जांच…

लेकिन शहर के लोग अबतक असमंजस में फंसे हुए हैं, क्योकि शहर में वर्तमान में बहुत से लोगों के घर अबतक बीएलओ नहीं पहुंचे हैं। इसलिए अधिकारियों ने बीएलओ को शहरी क्षेत्रों में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार जिले में सबसे अधिक धरसींवा व अभनपुर क्षेत्र में तेजी से गणना प्रपत्र वितरण की बात सामने आई है।