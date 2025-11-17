CG News: रायपुर में 80% गणना प्रपत्र बांटे गए, मोहल्लों में चौपाल लगाकर SIR कर रही जांच...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए बीएलओ मतदाताओं के घर-घर पहुंच रहे हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में अबतक करीब 80 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। जिले में कुल 18,92,523 पात्र मतदाता हैं, जिनमें 14,95,664 को अबतक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं।
लेकिन शहर के लोग अबतक असमंजस में फंसे हुए हैं, क्योकि शहर में वर्तमान में बहुत से लोगों के घर अबतक बीएलओ नहीं पहुंचे हैं। इसलिए अधिकारियों ने बीएलओ को शहरी क्षेत्रों में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार जिले में सबसे अधिक धरसींवा व अभनपुर क्षेत्र में तेजी से गणना प्रपत्र वितरण की बात सामने आई है।
यदि आपके घर अबतक बीएलओ अबतक नहीं पहुंचे तो आप सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में बीएलओ डिटेल्स और नंबर देख सकते हैं। उनसे संपर्क कर पूरी जानकारी ली जा सकती है। शासन के निर्देश के अनुसार बीएलओ को घर-घर जाकर एसआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं।
लेकिन प्रदेश में कई जगह समुदायिक भवन, समेत कई जगह चौपाल लगाकर बीएलओ एसआईआर कर रहे है। इसी तरह अब घर तक नहीं पहुंचने पर लोग भी समुदायिक भवनों में चौपाल लगाकर एसआईआर करने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह रविवार को बैजनाथ पारा में चौपाल लगाकर एसआईआर करते नजर आए।
