रायपुर

खरीदी-बिक्री का गिरा ग्राफ, आम लोगों की परेशानी बढ़ी, बिल्डरों के प्रोजेक्ट को मिल रहा फायदा

CG News: अवैध प्लाटिंग बंद नहीं हुई है। शहर के पुराना धमतरी रोड, सरोना, विधानसभा, कचना, नवा रायपुर, मंदिरहसौद आदि इलाकों में अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 06, 2025

बिल्डरों के प्रोजेक्ट को मिल रहा फायदा (Photo source- Patrika)
बिल्डरों के प्रोजेक्ट को मिल रहा फायदा (Photo source- Patrika)

CG News: प्रदेश में जब से 5 डिसमिल से कम की कृषि जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगी है तब से रायपुर जिले में जमीन खरीदी-बिक्री का ग्राफ गिर गया है। पहले रोज रजिस्ट्री 200 से अधिक होती थी, अब इससे कम होने लगी है। इसकी बड़ी वजह है छोटे साइज के प्लाटों का सौदा नहीं होना है।

CG News: लोगों को नहीं मिल पा रही राहत

उल्लेखनीय है कि अधिकांश लोग 1000 वर्गफीट, 1500 वर्गफीट, 2000 वर्गफीट के प्लाट खरीदते हैं, लेकिन 5 डिसमिल से कम की जमीन की रजिस्ट्री बंद हो जाने से लोग छोटे साइज के प्लाट नहीं खरीद पा रहे हैं। दूसरी ओर बिल्डरों के प्रोजेक्ट को फायदा मिल रहा है। रजिस्ट्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इससे भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है।

सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने और अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी रजिस्ट्री पूरी नहीं हो पा रही है। कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी उतनी जानकारी नहीं रहती है। कई मामले उप पंजीयकों के हस्ताक्षर नहीं होने के चलते रुक गए हैं। उप पंजीयकों के छुट्टी में चले जाने से रजिस्ट्री जारी नहीं हो पाती है। भले ऑनलाइन से प्रक्रिया पूरी हो जाए।

हाउसिंग बोर्ड, आरडीए के मामले अटक रहे

हाउसिंग बोर्ड और आरडीए से मकान, फ्लैट, जमीन खरीदने वालों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। रजिस्ट्री कराने के लिए कई लोग चक्कर काट रहे हैं। दरअसल लोगों को फ्लैट, मकान और प्लाट बेचे गए हैं, वे हाउसिंग बोर्ड या आरडीए के नाम पर नहीं चढ़े हैं। इस कारण उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ऐसे सैकड़ों मामले पेंडिंग हैं। इसका अब तक समाधान नहीं निकाल पाए हैं।

विनोज कोचे, जिला पंजीयक, रायपुर : लगातार अवकाश के कारण रजिस्ट्री की संख्या कम हुई है। हाउसिंग बोर्ड, आरडीए के मामले में राजस्व विभाग को पत्र लिखा गया है।

अवैध प्लाटिंग पर लगी रोक

छोटे प्लाट की रजिस्ट्री पर रोक लगने से आम लोगों की परेशानी बढ़ी है, तो दूसरी ओर अवैध प्लाङ्क्षटग पर कमी दिख रही है। हालांकि अवैध प्लाटिंग बंद नहीं हुई है। शहर के पुराना धमतरी रोड, सरोना, विधानसभा, कचना, नवा रायपुर, मंदिरहसौद आदि इलाकों में अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है।

लगातार छुट्टियों का भी असर

CG News: लगातार सरकारी छुट्टी का भी असर रजिस्ट्री पर पड़ा है। शनिवार-रविवार के अलावा अन्य दिन भी लगातार अवकाश होने से रजिस्ट्री प्रभावित हुई है। इस सप्ताह भी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अवकाश हो गया। इसके बाद पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, तो उसमें जमीन की खरीदी-बिक्री प्रभावित रहेगी।

