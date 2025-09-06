खरीदी-बिक्री का गिरा ग्राफ, आम लोगों की परेशानी बढ़ी, बिल्डरों के प्रोजेक्ट को मिल रहा फायदा

उल्लेखनीय है कि अधिकांश लोग 1000 वर्गफीट, 1500 वर्गफीट, 2000 वर्गफीट के प्लाट खरीदते हैं, लेकिन 5 डिसमिल से कम की जमीन की रजिस्ट्री बंद हो जाने से लोग छोटे साइज के प्लाट नहीं खरीद पा रहे हैं। दूसरी ओर बिल्डरों के प्रोजेक्ट को फायदा मिल रहा है। रजिस्ट्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इससे भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है।