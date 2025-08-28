Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: 25 हजार में घर बैठे अब ऑनलाइन रजिस्ट्री, 100 लोगों ने उठाया सुविधा का लाभ

CG News: लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री करा रहे हैं। इसके साथ ही डिजिटली साइन के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटली साइन कराकर अपलोड किया जा रहा है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 28, 2025

CG News: 25 हजार में घर बैठे अब ऑनलाइन रजिस्ट्री, 100 लोगों ने उठाया सुविधा का लाभ
रजिस्ट्री कार्यालय रायपुर (Photo Patrika)

CG News: खरीदारों को पंजीयन कार्यालय का नाम सुनते ही लगता था कि काम के लिए घंटों समय लग जाएगा पर घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री ने इनकी सुविधा बढ़ा दी है। अब जिले में लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री करा रहे हैं। इसके साथ ही डिजिटली साइन के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटली साइन कराकर अपलोड किया जा रहा है।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अबतक करीब 100 लोगों ने घर बैठे रजिस्ट्री कराई है। इससे पंजीयन कार्यालय आने-जाने में लगने वाले समय की बचत हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस सुविधा ने विभाग की राजस्व कमाई बढ़ा दी है। इस नई व्यवस्था के तहत घर बैठे रजिस्ट्री कराने के लिए 25 हजार रुपए शुल्क निर्धारित है। अब तक विभाग को 25 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही टाइम स्लाट लेकर रजिस्ट्री करवाने वालों से 15 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। इसमें 200 रजिस्ट्री हुई है, जिससे तीस लाख की कमाई हुई है।

देना पड़ता है आवेदन

घर बैठे रजिस्ट्री के लिए पहले पंजीयन कार्यालय में आवेदन देना पड़ता है। इस आवेदन के बाद पंजीयन विभाग की टीम पंजीयन रजिस्टर लेकर संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचती है। रजिस्टर में एंट्री करने के बाद रजिस्ट्री की तारीख निर्धारित की जाती है। निर्धारित शुल्क के साथ व्यक्ति के सारे कागजात डिजिटली अपलोड किए जाते हैं।

पहले यह था मेडिकल ग्राउंड पर ही

घर बैठे रजिस्ट्री कराने की नई व्यवस्था दिसंबर 2024 से लागू की गई है। इससे पहले घर बैठे रजिस्ट्री कराने का प्रावधान मेडिकल ग्राउंड पर ही संभव था। इसके लिए भी क्रेता या विक्रेता की गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने जैसी विशेष परिस्थितियों को देखकर अनुमति दी जाती थीं। अब नई व्यवस्था के तहत कोई भी 25 हजार रुपए का शुल्क देकर घर बैठे रजिस्ट्री करा सकता है। वहीं लोग अपनी सुविधा के अनुसार 15 हजार रुपए देकर टाइम स्लॉट लेकर रजिस्ट्री करा रहे हैं।

इस सुविधा से लोगों को काफी राहत मिल रही है, घर बैठे रजिस्ट्री कराने वालों की संया बढ़ रही है। पहले फिजीकली कागजात को प्रस्तुत करना पड़ता था, अब डिजिटल माध्यम से कागजात अपलोड कर दिए जाते हैं। इसके लिए अलग से सॉटवेयर बना हुआ है।

  • विनोज कोचे, पंजीयक, रायपुर

Published on:

28 Aug 2025 12:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: 25 हजार में घर बैठे अब ऑनलाइन रजिस्ट्री, 100 लोगों ने उठाया सुविधा का लाभ

