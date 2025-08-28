CG News: 25 हजार में घर बैठे अब ऑनलाइन रजिस्ट्री, 100 लोगों ने उठाया सुविधा का लाभ

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अबतक करीब 100 लोगों ने घर बैठे रजिस्ट्री कराई है। इससे पंजीयन कार्यालय आने-जाने में लगने वाले समय की बचत हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस सुविधा ने विभाग की राजस्व कमाई बढ़ा दी है। इस नई व्यवस्था के तहत घर बैठे रजिस्ट्री कराने के लिए 25 हजार रुपए शुल्क निर्धारित है। अब तक विभाग को 25 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही टाइम स्लाट लेकर रजिस्ट्री करवाने वालों से 15 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। इसमें 200 रजिस्ट्री हुई है, जिससे तीस लाख की कमाई हुई है।