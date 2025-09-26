Patrika LogoSwitch to English

CG News: देशभर में जेम पोर्टल पर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश का जलवा, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा खरीदी

CG News: जैम पोर्टल पर छत्तीसगढ़ ने 87,873 करोड़ और मध्यप्रदेश ने 38,027 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए। एमएसएमई, स्टार्टअप और महिला उद्यमियों को भी फायदा।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 26, 2025

जैम से ऑर्डर लेने में छत्तीसगढ़ अव्वल (Photo source- Patrika)
जैम से ऑर्डर लेने में छत्तीसगढ़ अव्वल (Photo source- Patrika)

CG News: देश में सरकारी खरीदी के तहत जेम पोर्टल पर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश का जलवा है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सबसे आगे हैं। इन दो राज्यों को अब तक जैम के जरिए 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर मिल चुके हैं। इसमें छत्तीसगढ़ को 87,873 करोड़ और मध्यप्रदेश को 38,027 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं।

CG News: छत्तीसगढ़ के विक्रेताओं को इतने करोड़ का ऑर्डर

यह जानकारी गुरुवार को जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने दी। उन्होंने पत्रकारवार्ता करके बताया कि छत्तीसगढ़ के विक्रेताओं को 87,873 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इसमें एमएसएमई का योगदान 48,575 करोड़, स्टार्टअप का 420 करोड़, महिला उद्यमियों का 1,242 करोड़ और अनुसूचित जाति-जनजाति विक्रेताओं का 199 करोड़ है।

मध्यप्रदेश के विक्रेताओं को जेम के माध्यम से अब तक 38,027 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इसमें एमएसएमई का योगदान 26,937 करोड़, स्टार्टअप का 1,584 करोड़, महिला उद्यमियों का 3,197 करोड़ और अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमियों का 1,306 करोड़ है।

स्व-सहायता समूहों और बुनकरों को भी अवसर

CG News: जेम स्टार्टअप, स्व-सहायता समूहों, कारीगरों, बुनकरों और एफपीओ के लिए आठ समर्पित वोकल फॉर लोकल आउटलेट और क्यूरेटेड मार्केट पेजों के माध्यम से अवसरों का विस्तार भी कर रहा है। एक प्रगतिशील राजस्व नीति के साथ जहां 97 प्रतिशत ऑर्डर लेन-देन शुल्क से मुक्त हैं और नए विक्रेताओं के लिए कॉशन मनी की आवश्यकता को माफ कर दिया गया है। ऐसे में देशभर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए भागीदारी को सरल, अधिक समावेशी और किफायती बनाया गया है।

26 Sept 2025 09:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: देशभर में जेम पोर्टल पर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश का जलवा, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा खरीदी

