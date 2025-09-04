Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: NCERT पैटर्न व स्टैंडर्ड पर तैयार होंगे पाठ्यक्रम, अब सुआ नृत्य व महानदी के बारे में पढ़ेंगे बच्चे

CG News: जानकारों के मुताबिक पाठ्यक्रम में भले ही छत्तीसगढ़ की विशेषताओं को शामिल कर रहे हैं, लेकिन छात्र-छात्राओं को पूरे देश से संबंधित विशेषताओं की जानकारियां भी मिलेंगी।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 04, 2025

एनसीईआरटी पैटर्न व स्टैंडर्ड पर तैयार होंगे पाठ्यक्रम (Photo source- Patrika)
एनसीईआरटी पैटर्न व स्टैंडर्ड पर तैयार होंगे पाठ्यक्रम (Photo source- Patrika)

CG News: नए सत्र की शुरुआत हो गई है। अगले सत्र में नए पाठ्यक्रम की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अगले साल चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की खास विशेषताओं को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को प्राथमिकता दी जा रही हैं। 7वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के पाठ्यक्रम में नगालैंड के पर्व शामिल हैं।

अब इसमें अगले सत्र से बदलाव किया जाएगा। इसमें सुआ नृत्य को शामिल किया जाएगा। संस्कृत के पाठ्यक्रम में महानदी को पढ़ाया जाएगा। एससीईआरटी में पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए वर्कशॉप का दौर शुरू हो गया है जहां विषय विशेषज्ञ किताबों में बदलाव को लेकर काम कर रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में बदलाव किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

रायपुर के CBSE स्कूलों को NCERT की किताबें अनिवार्य, नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी…
newsupdate
image

CG News: दूसरे राज्यों की भी मिलेगी जानकारी

जानकारों के मुताबिक पाठ्यक्रम में भले ही छत्तीसगढ़ की विशेषताओं को शामिल कर रहे हैं, लेकिन छात्र-छात्राओं को पूरे देश से संबंधित विशेषताओं की जानकारियां भी मिलेंगी। इसके लिए हम सवाल भी ऐसे तैयार कर रहे हैं जिससे छात्र-छात्राओं को सभी राज्यों की संस्कृति, परंपरा की जानकारी हो। इसके लिए अभी चार ही वर्कशॉप हुई है। 12 से 15 वर्कशॉप होगी। उसके बाद पाठ्यक्रम फाइनल होगा।

अभी एनसीईआरटी के अंग्रेजी माध्यम की किताबें प्राप्त हुई हैं उसके हिसाब से एससीईआरटी में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं के सिलेबस बनाने का काम शुरू हो गया है। वही एनसीईआरटी के हिन्दी माध्यम की किताबें अभी नहीं मिली हैं।

हिन्दी माध्यम की किताबें मिलने के बाद यहां के हिन्दी माध्यम के पाठ्यक्रम में बदलाव का शुरू हो जाएगा। एससीईआरटी के कौस्त्युब बनर्जी ने बताया कि एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड और पैटर्न पर ही सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। इसमें किताबों में पूछे जाने वाले सवाल भी एनसीईआरटी के पैटर्न पर होंगे। इसके लिए वर्कशॉप शुरू हो गई है।

लगभग 10 प्रतिशत सिलेबस बदलेगा

CG News: जानकारों के अनुसार, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं के पाठ्यक्रम में लगभग 10 फीसदी तक बदलाव होंगे। इसमें हिंदी, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, पर्यावरण, अंग्रेजी, विज्ञान विषय में बदलाव होंगे। गणित में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से कुछ बदलाव होंगे। इस साल भी पहली, दूसरी, तीसरी और छठी के पाठ्यक्रम में भी बदलाव हुए हैं।

ये भी पढ़ें

NEET UG 2025: 4 मई को होगी नीट यूजी की परीक्षा, NCERT ने जारी किया बायोलॉजी विषय का नया वर्जन
रायपुर
NEET UG 2025: 4 मई को होगी नीट यूजी की परीक्षा, NCERT ने जारी किया बायोलॉजी विषय का नया वर्जन

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 10:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: NCERT पैटर्न व स्टैंडर्ड पर तैयार होंगे पाठ्यक्रम, अब सुआ नृत्य व महानदी के बारे में पढ़ेंगे बच्चे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट