Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ शालेय संघ ने टीईटी मामले पर सरकार से की कदम उठाने की अपील, SC में पुनर्विचार याचिका का दिया सुझाव

TET Exam Mandatory: संघ सुझाव दिया है कि एससीईआरटी शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा करके विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कार्यरत शिक्षकों के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करें।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 04, 2025

छत्तीसगढ़ शालेय संघ ने रखी मांग (Photo source- Patrika)
छत्तीसगढ़ शालेय संघ ने रखी मांग (Photo source- Patrika)

TET Exam Mandatory: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के संबंध में 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के संबंध में छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने निजात पाने और समस्या को सुलझाने के लिए कई सुझाव सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग के समक्ष रखा है। प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि न्यायालय के उक्त निर्णय और कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता, उसके प्रभाव और विकल्पों के संबंध में सरकार को तुरंत विश्लेषण करना चाहिए और जल्द उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका करना चाहिए, जिससे कार्यरत शिक्षकों का अहित न हो।

TET Exam Mandatory: समाधान के लिए समुचित निर्देश देने की अपील की

कार्यकारी प्रांताध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को सभी पक्षों द्वारा गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से मामले पर संज्ञान लेकर अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित निर्देश देने की अपील की है। साथ ही सुझाव दिया कि विभागीय टीईटी के माध्यम से हजारों कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की जा सकती है, जिससे वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मांगी गई योग्यता भी शिक्षक प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि संघ को यह सुझाव सरकार, विभाग और शिक्षक इन तीनों को चिन्तामुक्त करने वाला है, जिस पर जल्द अमल होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

CG Vyapam: टीचर बनने कब होगी टीईटी की परीक्षा, व्यापमं ने बताई तारीख
भिलाई
CG Vyapam: स्टाफ नर्स के 225 पदों पर भर्ती, इस तारीख तक आवेदन,

दो साल में 6 बार आयोजित करें विभागीय टीईटी

इसके अलावा शालेय शिक्षक संघ के महासचिव धर्मेश शर्मा ने सरकार को सुझाव दिया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय के अनुसार कार्यरत शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य हो, तो सरकार को इन 2 वर्षों में कम से कम 6 बार कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना चाहिए, ताकि सभी कार्यरत शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हों। इससे उच्चतम न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन भी जाएगा और किसी भी शिक्षक की सेवा पर
भी आंच नही आएगी।

एससीईआरटी तैयार करे पाठ्यक्रम

TET Exam Mandatory: संघ सुझाव दिया है कि एससीईआरटी शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा करके विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कार्यरत शिक्षकों के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करे। पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी के लिए माड्यूल बनाकर कार्यरत शिक्षकों की ऑनलाइन मोड में परीक्षा की तैयारी एससीईआरटी द्वारा करवाई जाए। इसमें शिक्षक संगठन भी सहयोग करेंगे।

ये भी पढ़ें

OBC आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया! सरकार चुनाव घोषणा से पहले इस पर करें पुनर्विचार, बस्तरिया राज मोर्चा ने की मांग
सुकमा
OBC Mahasabha's big step on 13 percent hold appointments

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 08:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ शालेय संघ ने टीईटी मामले पर सरकार से की कदम उठाने की अपील, SC में पुनर्विचार याचिका का दिया सुझाव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट