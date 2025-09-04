छत्तीसगढ़ शालेय संघ ने टीईटी मामले पर सरकार से की कदम उठाने की अपील, SC में पुनर्विचार याचिका का दिया सुझाव

कार्यकारी प्रांताध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को सभी पक्षों द्वारा गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से मामले पर संज्ञान लेकर अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित निर्देश देने की अपील की है। साथ ही सुझाव दिया कि विभागीय टीईटी के माध्यम से हजारों कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की जा सकती है, जिससे वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मांगी गई योग्यता भी शिक्षक प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि संघ को यह सुझाव सरकार, विभाग और शिक्षक इन तीनों को चिन्तामुक्त करने वाला है, जिस पर जल्द अमल होना चाहिए।