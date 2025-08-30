CG Crime: ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाए थे चाकू, पुलिस ने अभियान चलाकर किया जब्त

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाए गए चाकू एवं धारदार हथियारों पर शिकंजा कसना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में साइबर सेल बलौदा बाजार की पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाए गए चाकू अन्य धारदार हथियारों की बरामदगी हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। जिसके तहत शापिंग साइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आदि के माध्यम से ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करने वाले लोगों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उनसे अब तक कुल 24 चाकू एवं अन्य धारदार हथियार बरामद किया गया है। लगभग सभी चाकू घरेलू उपयोग के लिए मंगाए गए थे। पूर्व में इसी माह ऑनलाइन आर्डर करके धारदार चाकू मंगवाने वाले और इसके साथ अपना फोटो वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने वाले 08 प्रकरण में 15 व्यक्तियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है।