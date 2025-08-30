CG Crime: ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाए थे चाकू, पुलिस ने अभियान चलाकर किया जब्त

CG Crime: बलौदाबाजार जिले में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाए गए चाकू एवं अन्य धारदार हथियारों के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाए गए कुल 24 चाकू एवं अन्य धारदार हथियार बरामद किए गए। जिलेवासियों द्वारा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आदि ऑनलाइन शॉपिंग साइट से आर्डर कर धारदार हथियार मंगाए गए थे।
विभिन्न अवसरों पर देखा जाता है कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों, विशेषकर युवा वर्ग सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में चाकू एवं अन्य धारदार हथियार के साथ अपना फोटो, वीडियो अपलोड करते रहते हैं। साथ ही कई घटनाओं में उपयोग किए गए चाकू एवं अन्य धारदार हथियार ऑनलाइन साइट के माध्यम से आर्डर कर मंगाए जाने की भी सूचना प्राप्त होती रहती है।
उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाए गए चाकू एवं धारदार हथियारों पर शिकंजा कसना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में साइबर सेल बलौदा बाजार की पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगाए गए चाकू अन्य धारदार हथियारों की बरामदगी हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। जिसके तहत शापिंग साइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आदि के माध्यम से ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करने वाले लोगों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उनसे अब तक कुल 24 चाकू एवं अन्य धारदार हथियार बरामद किया गया है। लगभग सभी चाकू घरेलू उपयोग के लिए मंगाए गए थे। पूर्व में इसी माह ऑनलाइन आर्डर करके धारदार चाकू मंगवाने वाले और इसके साथ अपना फोटो वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने वाले 08 प्रकरण में 15 व्यक्तियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है।
ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर मिलने वाले चाकू आकर्षक डिजाइन एवं रंग के होते हैं जो सस्ते दामों पर मिलते हैं। साथ ही पोर्टेबल, फोल्डेबल होते हैं, जिससे इन्हें कैरी करना आसान होता है, जिससे प्रभावित होकर कई व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से वस्तुएं मंगाते हैं। सायबर सेल की टीम द्वारा विभिन्न ऑनलाइन शॉपिंग साइट से विगत 01 वर्ष में मंगाए गए चाकू के संबंध में जानकारी एकत्रित कर चाकू जब्त किया गया है।