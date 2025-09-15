CG News: सीनियर DCM पर CID ने दर्ज की FIR, अधिकारियों ने कहा- मनगढ़ंत कहानी, जांच जारी…

एफआईआर में सीआईडी को बताया कि आरक्षण केंद्र में पदस्थ कमर्शियल स्टॉफ कल्पना स्वामी से जुड़ी जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी थी, जो उन्हें कथित रूप से गलत तरीके से दी गई है। अब यह मामला सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, इसमें एफआईआर ओडिशा के कटक में धारा 173(1) बीएनएसएस-2023 के तहत दर्ज की गई है। जिसका एफआईआर 24487007072500036 (कंपलेन नंबर) के तहत रजिस्टर्ड किया गया।