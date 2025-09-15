Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: सीनियर DCM पर CID ने दर्ज की FIR, अधिकारियों ने कहा- मनगढ़ंत कहानी, जांच जारी…

CG News: रायपुर रेल मंडल के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ सीआईडी ने FIR दर्ज की है। यह FIR एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 15, 2025

CG News: सीनियर DCM पर CID ने दर्ज की FIR, अधिकारियों ने कहा- मनगढ़ंत कहानी, जांच जारी...(photo-patrika)
CG News: सीनियर DCM पर CID ने दर्ज की FIR, अधिकारियों ने कहा- मनगढ़ंत कहानी, जांच जारी...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल के अधिकारी के खिलाफ सीआईडी ने एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा ने रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी के खिलाफ दर्ज कराई है।

एफआईआर में सीआईडी को बताया कि आरक्षण केंद्र में पदस्थ कमर्शियल स्टॉफ कल्पना स्वामी से जुड़ी जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी थी, जो उन्हें कथित रूप से गलत तरीके से दी गई है। अब यह मामला सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, इसमें एफआईआर ओडिशा के कटक में धारा 173(1) बीएनएसएस-2023 के तहत दर्ज की गई है। जिसका एफआईआर 24487007072500036 (कंपलेन नंबर) के तहत रजिस्टर्ड किया गया।

छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! हर परिवार को मिलेगा अलग-अलग लाभ… PM किसान योजना में नई व्यवस्था लागू
रायपुर
PM किसान योजना में नई व्यवस्था लागू(photo-patrika)

CG News: 13 साल पुराना है मामला

सीनियर डीसीएम के खिलाफ ओड़िशा कटक सीआईडी के पास एफआईआर दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक यह मामला 13 साल पुराना बताया जा रहा है। इसकी जांच अब सीआईडी करेगी। इसकी एक कॉपी भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें सबमिशन डेट 1.09.2025 लिखा हुआ है। मामले के बाहर आते ही अब रेल महकमे में इसकी चर्चा तेज हो गई है।

सीनियर डीसीएम रायपुर अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा की एफआईआर की जो कॉपी वायरल हो रही है, वो ऑथेंटिक नहीं है। आरटीआई में एफआईआर का प्रोविजन नहीं है। यदि एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो वह गलत है। मुझसे जानकारी मांगी जाती और मैं नहीं देता या गलत देता तो कार्रवाई करते। मैं इसके खिलाफ अपील करूंगा।

Published on:

15 Sept 2025 11:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: सीनियर DCM पर CID ने दर्ज की FIR, अधिकारियों ने कहा- मनगढ़ंत कहानी, जांच जारी…

