रायपुर स्टेशन पर हड़कंप! पैसेंजर ट्रेन में युवक का फंदे से लटका मिला शव, जांच में जुटी रेलवे पुलिस(photo-patrika)
CG Suicide News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक पैसेंजर ट्रेन के भीतर युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिलने से रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और रेलवे स्टाफ ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी।
यह मामला टिटलागढ़–रायपुर पैसेंजर ट्रेन से जुड़ा है। जब ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तब एक कोच के भीतर युवक का शव संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मिला। इसकी सूचना तुरंत रेलवे पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है।
फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थानों से संपर्क कर रही है और यात्रियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि मृतक की शिनाख्त की जा सके। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
पुलिस का कहना है कि मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई अन्य कारण, इसकी जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।
