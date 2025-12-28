रायपुर स्टेशन पर हड़कंप! पैसेंजर ट्रेन में युवक का फंदे से लटका मिला शव, जांच में जुटी रेलवे पुलिस

यह मामला टिटलागढ़–रायपुर पैसेंजर ट्रेन से जुड़ा है। जब ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तब एक कोच के भीतर युवक का शव संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मिला। इसकी सूचना तुरंत रेलवे पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है।