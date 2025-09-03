CG News: कांग्रेस और राजद की टिप्पणी संस्कारहीनता का परिचायक, CM साय का तीखा बयान

CG News: भारतीय संस्कृति में मां को ईश्वर से भी बढक़र स्थान दिया गया है। ऐसे में किसी भी राजनैतिक मतभेद या वैचारिक असहमति के बावजूद किसी की माताश्री के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करना सभ्य आचरण के सर्वथा विपरीत है। सीएम ने संस्कृत का एक श्लोक लिखा है। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य का वास्तविक आभूषण उसकी वाणी है। गहने और अलंकरण समय के साथ क्षीण हो जाते हैं, किंतु सुसंस्कृत वाणी ही व्यक्ति का स्थायी आभूषण होती है।