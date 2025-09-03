Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: कांग्रेस और राजद की टिप्पणी संस्कारहीनता का परिचायक, CM साय का तीखा बयान

CG News: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह वेदना पूरे देशवासियों की वेदना है और हर भारतीय इस अमर्यादित टिप्पणी से आहत हुआ है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 03, 2025

CM साय का तीखा बयान (Photo source- Patrika)
CM साय का तीखा बयान (Photo source- Patrika)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताश्री के संबंध में कांग्रेस और राजद नेताओं द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी को अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वाणी ही मनुष्य के संस्कारों का सचित्र प्रतिबिंब होती है और इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी विपक्षी दलों के दोषपूर्ण संस्कारों का दर्पण है।

CG News: …. पवित्र शब्द का भी अपमान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं, विश्व के भी सम्मानित नेता हैं। उनकी दिवंगत माताश्री पर अशोभनीय टिप्पणी करना न केवल एक व्यक्ति विशेष का अपमान है, बल्कि भारतीय संस्कृति में मां जैसे पवित्र शब्द का भी अपमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता किसी भी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।

ये भी पढ़ें

CG News: पीएम की मां पर गलत टिप्पणी, विरोध में राहुल का पुतला फूका, भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन
बलोदा बाज़ार
CG News: पीएम की मां पर गलत टिप्पणी, विरोध में राहुल का पुतला फूका, भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन

पीएम का वीडियो साझा किया: मुख्यमंत्री साय ने अपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के उस उद्बोधन का वीडियो साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह वेदना पूरे देशवासियों की वेदना है और हर भारतीय इस अमर्यादित टिप्पणी से आहत हुआ है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सुसंस्कृत समाज में मां का स्थान सर्वोच्च माना गया है।

सुसंस्कृत वाणी ही व्यक्ति का स्थायी आभूषण: सीएम

CG News: भारतीय संस्कृति में मां को ईश्वर से भी बढक़र स्थान दिया गया है। ऐसे में किसी भी राजनैतिक मतभेद या वैचारिक असहमति के बावजूद किसी की माताश्री के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करना सभ्य आचरण के सर्वथा विपरीत है। सीएम ने संस्कृत का एक श्लोक लिखा है। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुष्य का वास्तविक आभूषण उसकी वाणी है। गहने और अलंकरण समय के साथ क्षीण हो जाते हैं, किंतु सुसंस्कृत वाणी ही व्यक्ति का स्थायी आभूषण होती है।

ये भी पढ़ें

केंद्रीय गृहमंत्री पर अभद्र टिप्पणी.. CM साय बोले- 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान पर चोट
रायपुर
Chhattisgarh hindi news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 10:03 am

Published on:

03 Sept 2025 10:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: कांग्रेस और राजद की टिप्पणी संस्कारहीनता का परिचायक, CM साय का तीखा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट