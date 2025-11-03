CG News: कांग्रेस में संगठन सृजन की हलचल! जिलाध्यक्षों की रेस में जुड़े नए नाम, बढ़ी दावेदारों की बेचैनी…

इसके अलावा दावेदारों से वन-टू-वन चर्चा कर उनका विजन जाना। इसके आधार पर एक पैनल तैयार किया गया। इस पैनल के नामों में दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें इसमें एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब खबर आ रही है कि अन्य सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कुछ जिलों में नए नाम भी जोड़े गए हैं। इसमें बस्तर और रायपुर संभाग के कुछ क्षेत्र शामिल है।