रायपुर

CG News: लग्जरी कारों में खतरनाक स्टंट! रायपुर पुलिस ने तोड़ी रईसजादों की अकड़… 15 गिरफ्तार, 6 कार जब्त

CG News: रायपुर में आधी रात नेशनल हाइवे पर कारों का काफिला लेकर स्टंटबाजी करने और तेज आवाज में गाना बजाते हुए चलने वाले रईसजादों का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 29, 2025

CG News: लग्जरी कारों में खतरनाक स्टंट! रायपुर पुलिस ने तोड़ी रईसजादों की अकड़... 15 गिरफ्तार, 6 कार जब्त(photo-patrika)

CG News: लग्जरी कारों में खतरनाक स्टंट! रायपुर पुलिस ने तोड़ी रईसजादों की अकड़... 15 गिरफ्तार, 6 कार जब्त(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आधी रात नेशनल हाइवे पर कारों का काफिला लेकर स्टंटबाजी करने और तेज आवाज में गाना बजाते हुए चलने वाले रईसजादों का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी कारों को भी जब्त किया है। मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

CG News: वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन

पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में शहर के प्रमुख इलाकों से रात करीब 12.30 बजे कारों का काफिला लेकर 15 युवक स्टंटबाजी कर रहे थे। उनका काफिला बूढ़ातालाब की ओर से कटोरा तालाब से पंचशील नगर होते हुए तेलीबांधा से मंदिरहसौद होते नेशनल हाइवे से महासमुंद की ओर निकला था।

इस दौरान कार में तेज आवाज में गाना बजा रहे थे। कुछ युवक कार के रूफटॉप से बाहर हाथ हिलाते हुए शोर मचा रहे थे, तो कुछ कार के दरवाजे पर लटक रहे थे। आरोपी रायपुर से महासमुंद गए थे।

ऐसी हरकतों से जाती है लोगों की जान

शहर में चौपहिया-दोपहिया से स्टंटबाजी करने या अधिक रफ्तार से चलने से सडक़ हादसे होते हैं, जिससे लोगों की असमय मौत होती है। इसके अलावा रोड में चलने वाले दूसरे वाहन चालकों के भी घबराकर हादसे का शिकार होने की आशंका रहती है। उपरोक्त वाहनों का आरटीओ कार्यालय प्रतिवेदन भेजकर लाइसेंस रद्द किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

इनकी हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने आईटीएमएस कैमरों के जरिए काफिले में शामिल कार का पता लगाया। इसमें निकिता गवली के नाम से रजिस्टर्ड कार सीजी 04 एनडी 4931, शैलेंद्र देवांगन के नाम से सीजी 04 पी ई 7703, मोहित परिहार के नाम पर सीजी 04 पी एल 1111, साधना पांडेय के नाम से सीजी 04 क्यूजे 9876, देवराज चौहान के नाम से सीजी 14 एम बी 5555, हर्ष बिजौरा के नाम से सीजी 04 पीडी 7886 और अन्य दो वाहन शामिल थे।

पुलिस ने कार चलाने और उसमें सवार वागेश गंधर्व, वात्सल्य रंजन चौहान, देवकुमार सोनकर, रोशन गवली, राहुल गवली, भरत तारवानी, अभ्युदय मिश्रा, दिनेश दास, अभिषेक राव, वैभव खातरकर, मोहित परिहार, हर्ष बिजौरा, प्रवीण बघेले, अभिषेक साहू, अभिनय देवांगन और अन्य लोगों का पता चला। ये सभी कार में सवार होकर रात में हुड़दंग कर रहे थे।

आरोपियों के खिलाफ धारा 281 के अलावा बीएनएस की धारा 184 122/177, 179(1) 194 (बी) (1) एमवी एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों से 8 कार जब्त की। दो अन्य कार का पता लगाया जा रहा है। राहुल और रोशन बूढ़ापारा इलाके के एक हिस्ट्रीशीटर के रिश्तेदार हैं।

लाइसेंस कराएंगे रद्द

मामले में पुलिस ने 6 कार को जब्त किया है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में इससे अधिक कारें दिख रही है। आरोपियों ने बूढ़ापारा इलाके में जन्म दिन मनाने केक काटा और आतिशबाजी की। इसके बाद रात 12.30 बजे रायपुर से महासमुंद के खल्लारी के लिए निकले थे। इस दौरान रायपुर कई थाना क्षेत्रों से गुजरे थे। इस दौरान पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस आरोपियों के लाइसेंस रद्द कराएगी।

