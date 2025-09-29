CG News: लग्जरी कारों में खतरनाक स्टंट! रायपुर पुलिस ने तोड़ी रईसजादों की अकड़… 15 गिरफ्तार, 6 कार जब्त

पुलिस ने आईटीएमएस कैमरों के जरिए काफिले में शामिल कार का पता लगाया। इसमें निकिता गवली के नाम से रजिस्टर्ड कार सीजी 04 एनडी 4931, शैलेंद्र देवांगन के नाम से सीजी 04 पी ई 7703, मोहित परिहार के नाम पर सीजी 04 पी एल 1111, साधना पांडेय के नाम से सीजी 04 क्यूजे 9876, देवराज चौहान के नाम से सीजी 14 एम बी 5555, हर्ष बिजौरा के नाम से सीजी 04 पीडी 7886 और अन्य दो वाहन शामिल थे।