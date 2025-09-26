CG Accident: महिमा साहू हादसे का खुलासा,स्टंटबाजी में नाबालिग ने कुचला था, झूठे ड्राइवर को पेश कर बचने की कोशिश

आरोपी वाहन मालिक और खुद को ड्राइवर बताकर झूठ बोलने वाले चालक पर साक्ष्य छिपाने का प्रकरण दर्ज किया गया है। सोमनी पुलिस ने बताया कि भिलाई निवासी महिमा साहू अपने साथियों के साथ पैदल ही डोंगरगढ़ देवी दर्र्शन करने जा रही थी। रास्ते में थार की ठोकर लगने से युवती की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया था। यह वाहन रजत पिता की है। रजत ने नयन सिंह को कार किराए पर दिया था। नयन ने नाबालिग को यह कार दी थी।