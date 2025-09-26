CG Accident: महिमा साहू हादसे का खुलासा,स्टंटबाजी में नाबालिग ने कुचला था, झूठे ड्राइवर को पेश कर बचने की कोशिश

CG Accident: भिलाई निवासी महिमा साहू की 24 सितंबर की सुबह हाइवे पर मनकी गांव के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। देवी दर्शन के लिए पदयात्रा पर निकली युवती को थार क्रमांक सीजी 04 क्यूसी 8007के चालक ने रौंदा था। पुलिस ने घटना के बाद वाहन को जब्त करने के साथ एक ड्राइवर को गिरफ्तारकिया था, मामले में खुलासा हुआ है कि इस कार को नाबालिग चला रहा था और उसने ही तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर युवती को राैंद दिया।
मामले में पुलिस ने नाबालिग के साथ ही वाहन मालिक भिलाई निवासी रजत सिंह जीडी सिंह उम्र 31 वर्ष, नयन सिंह उर्फ छोटू पिता कोमल सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी जयंती नगर सड़क नंबर 5 दुर्ग, राजू कुमार पिता वेदराम धुर्वे उम्र 26 वर्ष निवासी सोमनापुर थाना कुंडा जिला कबीरधाम को गिरतार कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 106, 61(2), 238 बीएनएस सहित 199 (क) मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
आरोपी वाहन मालिक और खुद को ड्राइवर बताकर झूठ बोलने वाले चालक पर साक्ष्य छिपाने का प्रकरण दर्ज किया गया है। सोमनी पुलिस ने बताया कि भिलाई निवासी महिमा साहू अपने साथियों के साथ पैदल ही डोंगरगढ़ देवी दर्र्शन करने जा रही थी। रास्ते में थार की ठोकर लगने से युवती की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया था। यह वाहन रजत पिता की है। रजत ने नयन सिंह को कार किराए पर दिया था। नयन ने नाबालिग को यह कार दी थी।
शुरुआत में वाहन मालिक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मूल वाहन चालक की जगह पर राजू कुमार धुर्वे को सामने खड़े कर आरोपी चालक बताया था। बाद में खुलासा हो गया कि राजू झूठ बोल रहा है। पूछताछ में सामने आया कि वाहन मालिक ने साक्ष्य छिपाने के लिए मूल आरोपी की जगह पर राजू को भेज दिया था। यह तथ्य सामने आने के बाद सभी आरोपियों को गिरतार किया गया।
पैदल यात्री को एक्सीडेंट करने वाले एक नाबालिग सहित चार आरोपी गिरतार कर लिए गए हैं। न्यायालय में पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई की गई है।
मामले में नया खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को सोमनी थाना लाया। गुरुवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। थाना परिसर में कुछ लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि आरोपियों को पुलिस वाहन की जगह वीआईपी की तरह दूसरी कार में लेकर गए। पुलिस ने आरोपियों की स्पष्ट फोटो भी जारी नहीं की।