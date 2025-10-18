कार शोरूम के पास खड़ी थार में मिली युवक की लाश, इलाके में मचा हड़कंप, CCTV खंगाल रही पुलिस

दुर्घटनाग्रस्त थार की होनी थी मरमत: पुलिस के मुताबिक थार सीजी 04 पीएक्स 6888 डूंडा के शिवजी कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। थार से भिलाई 3 के पास करीब 15 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इसके बाद थार को मरमत के लिए शोरूम लाया गया था। इसके बाद से थार शोरूम के पास खड़ी थी। मृतक वाहन के भीतर कैसे पहुंचा? मौत के कारण क्या? पुलिस आदि की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल मर्डर की आशंका जताई जा रही है।