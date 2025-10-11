Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

गनियारी दादी-पोती डबल मर्डर मामला! पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर किया री-क्रिएशन, 18 माह बाद मिली सफलता

CG Double Murder Case: पुलगांव थाना अंतर्गत गनियारी गांव में हुई दादी-पोती की डबल हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।

2 min read

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Oct 11, 2025

गनियारी दादी-पोती डबल मर्डर मामला! पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर किया री-क्रिएशन, 18 माह बाद मिली सफलता(photo-patrika)

गनियारी दादी-पोती डबल मर्डर मामला! पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर किया री-क्रिएशन, 18 माह बाद मिली सफलता(photo-patrika)

CG Double Murder Case: छत्तीसगढ़ के पुलगांव थाना अंतर्गत गनियारी गांव में हुई दादी-पोती की डबल हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। घटना 6 और 7 मार्च 2024 की रात की है, जब गनियारी निवासी रजवती बाई और उनकी पोती सविता साहू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। यह मामला लंबे समय तक रहस्य बना हुआ था और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा।

CG Double Murder Case: 18 माह बाद मिली सफलता

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गांव में री-क्रिएशन किया, जिससे पूरे घटना क्रम को समझाया गया और ग्रामीणों को घटना के बारे में सटीक जानकारी दी गई। खुलासा पुलिस शाम पांच बजे करेगी। जांच में सामने आया है कि हत्या करने वाला युवक पीड़ित लड़की का परिचित और गांव का ही निवासी था। प्रारंभिक पूछताछ में हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

इस मामले में आईजी रामगोपाल गर्ग ने पहले ही ₹25,000 का इनाम घोषित किया था, ताकि अपराधी को पकड़ने में पुलिस को तेजी मिले। लगभग 18 महीने की जाँच और मेहनत के बाद पुलिस की यह सफलता ग्रामीणों और प्रशासन दोनों के लिए राहत का कारण बनी है।

दादी-पोती की डबल मर्डर केस

पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी और घटना का खुलासा भविष्य में इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाने में मदद करेगा। साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। इस केस ने पूरे जिले में सुरक्षा और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाई है।

घटना के बाद से ही परिवार और गांव वाले सदमे में थे। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। पुलिस आगे की जांच जारी रखते हुए हत्या के सभी पहलुओं को उजागर करने का दावा कर रही है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 03:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / गनियारी दादी-पोती डबल मर्डर मामला! पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर किया री-क्रिएशन, 18 माह बाद मिली सफलता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

150 साल पुराने हटरी बाजार की ऐतिहासिक परंपरा बरकरार, ग्रामीण आज भी आते हैं खरीदारी के लिए, जानें क्या है खासियत?

डेढ़ सौ साल पुराना दुर्ग का हटरी बाजार (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

धान खरीदी में लापरवाही..! 4.73 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं, जिम्मेदार बरत रहे उदासीनता…

धान खरीदी में लापरवाही..! 4.73 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं, जिम्मेदार बरत रहे उदासीनता...(photo-patrika)
दुर्ग

CG Job Fair: 1022 पदों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, वेतन 14,000 से 25,000 रुपए तक

CG Job Fair: 1022 पदों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन(photo-patrika)
दुर्ग

धान खरीदी का समय फिर से शुरू, FCI में कम चावल जमा, प्रशासन और अधिकारियों की सुस्ती पर उठे सवाल…

धान खरीदी का समय फिर से शुरू, FCI में कम चावल जमा, प्रशासन और अधिकारियों की सुस्ती पर उठे सवाल...(photo-patrika)
दुर्ग

Fraud News: जिस थाली में खाया उसी में छेद! नौकरानी ने बुजुर्ग को रेप केस में फंसाने की दी धमकी, फिर…

बुजुर्ग को बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी (Photo source- Patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.