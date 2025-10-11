गनियारी दादी-पोती डबल मर्डर मामला! पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर किया री-क्रिएशन, 18 माह बाद मिली सफलता

CG Double Murder Case: छत्तीसगढ़ के पुलगांव थाना अंतर्गत गनियारी गांव में हुई दादी-पोती की डबल हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। घटना 6 और 7 मार्च 2024 की रात की है, जब गनियारी निवासी रजवती बाई और उनकी पोती सविता साहू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। यह मामला लंबे समय तक रहस्य बना हुआ था और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा।