CG News: भूपेश बघेल के आरोपों पर धीरेंद्र शास्त्री का पलटवार, बोले- भक्ति और राष्ट्रवाद अंधविश्वास नहीं…

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर कथावाचक पं. धीरेंद्र शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जोड़ना, भक्ति करना और राष्ट्रवाद की बात करना किसी भी तरह से अंधविश्वास नहीं है। जो लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों को देश छोड़ देना चाहिए।