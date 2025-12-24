शहर के OYO होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, रेड पड़ते ही मची अफरा-तफरी, 2 युवती और मैनेजर गिरफ्तार

OYO होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
Sex racket in OYO Hotel: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में क्राउड होटल में एक सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। बार-बार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने होटल पर छापा मारा। पुलिस के आते ही होटल में अफरा-तफरी मच गई। ऑपरेशन के दौरान, महिलाओं और होटल मैनेजर ने पुलिस टीम के साथ बहस की और उनका विरोध किया, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। यह घटना स्मृति नगर पुलिस स्टेशन इलाके में हुई।
पुलिस के मुताबिक, स्मृति नगर पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि दूसरे राज्य की दो लड़कियों को भिलाई के जुनवानी रोड पर होटल क्राउड में लाया जा रहा है और उनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है। इस सूचना के बाद, पुलिस टीम ने होटल क्राउड पर छापा मारा। जब गुजरात और उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिलाओं को होटल में पाया गया, तो उनसे पहचान पत्र मांगा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि जांच के दौरान होटल मैनेजर प्रदीप मिश्रा से होटल में रुके मेहमानों के वैलिड डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड और पहचान की जानकारी देने को कहा गया, जिसके बाद मैनेजर पुलिस से बहस करने लगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
Sex racket in OYO Hotel: नज़रीन बानो और सनम अंसारी की तलाशी महिला पुलिस अधिकारियों ने ली। जब उनसे पहचान पत्र मांगे गए, तो कथित तौर पर दोनों महिलाओं ने अधिकारियों के साथ बहस और हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ कानून की निवारक धाराओं के तहत भी कार्रवाई की। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया।