शहर के OYO होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, रेड पड़ते ही मची अफरा-तफरी, 2 युवती और मैनेजर गिरफ्तार

Sex racket in OYO Hotel: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में क्राउड होटल में एक सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। बार-बार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने होटल पर छापा मारा। पुलिस के आते ही होटल में अफरा-तफरी मच गई। ऑपरेशन के दौरान, महिलाओं और होटल मैनेजर ने पुलिस टीम के साथ बहस की और उनका विरोध किया, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। यह घटना स्मृति नगर पुलिस स्टेशन इलाके में हुई।