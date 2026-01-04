Girl Suicide Attempt: शिवनाथ नदी में कूदी युवती, पुलिसकर्मियों ने छलांग लगाकर बचाई जान

शिवनाथ नदी में कूदी युवती (photo source- Patrika)
Girl Suicide Attempt: दुर्ग में शिवनाथ नदी में कूदी एक युवती की जान पुलिस ने बचा ली है। युवती सुसाइड करने के लिए नदी में कूदी थी। मौके पर तैनात डायल 112 के एक कांस्टेबल ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत नदी से बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। घटना शनिवार शाम की है।
जानकारी के मुताबिक, डायल 112 की DPCR को सूचना मिली कि एक अनजान युवती शिवनाथ नदी में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। युवती काफी देर से नदी के पास बैठी थी। सूचना मिलने पर डायल 112 की चिता-2 गाड़ी को दुर्ग थाना इलाके में अलर्ट किया गया। डायल 112 की टीम बिना समय गंवाए तुरंत मौके पर पहुंची और मामले को गंभीरता से लिया।
महिला काफी देर तक नदी के पास बैठी रही। इस दौरान जब आस-पास के लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की तो वह भागने लगी, जिसके बाद महिला ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी। जब वह कूद रही थी, तभी डायल-112 के कांस्टेबल जावेद अहमद खान ने लोगों की मदद से महिला को तुरंत बाहर निकाल लिया।
पुलिस ने जब महिला से वजह पूछी तो महिला चुपचाप बैठी रही। महिला किसी से बात नहीं कर रही थी। जब पुलिस महिला को थाने लेकर आई, तब भी वह कुछ नहीं बोल रही थी। काफी देर बाद पुलिस ने महिला के घर के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उसके घर जाकर उसे छोड़ दिया।
Girl Suicide Attempt: दुर्ग थाने के इंचार्ज नवीन राजपूत ने बताया कि डायल-112 और पेट्रोलिंग टीम के जवानों की मुस्तैदी की वजह से महिला को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया गया। सुसाइड करने वाली महिला का नाम पूनम श्रीवास्तव (40) है, जो मोहन नगर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि वह पारिवारिक दिक्कतों की वजह से मानसिक तनाव में थी। इसी वजह से उसने सुसाइड करने के इरादे से शिवनाथ नदी में छलांग लगा दी। ज़रूरी पूछताछ और काउंसलिंग के बाद पुलिस ने महिला को सुरक्षित उसकी मां और भाई के पास पहुंचा दिया।
