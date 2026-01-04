Girl Suicide Attempt: शिवनाथ नदी में कूदी युवती, पुलिसकर्मियों ने छलांग लगाकर बचाई जान

Girl Suicide Attempt: दुर्ग थाने के इंचार्ज नवीन राजपूत ने बताया कि डायल-112 और पेट्रोलिंग टीम के जवानों की मुस्तैदी की वजह से महिला को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया गया। सुसाइड करने वाली महिला का नाम पूनम श्रीवास्तव (40) है, जो मोहन नगर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि वह पारिवारिक दिक्कतों की वजह से मानसिक तनाव में थी। इसी वजह से उसने सुसाइड करने के इरादे से शिवनाथ नदी में छलांग लगा दी। ज़रूरी पूछताछ और काउंसलिंग के बाद पुलिस ने महिला को सुरक्षित उसकी मां और भाई के पास पहुंचा दिया।